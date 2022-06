Los datos conseñen que pa los mozos asturianos cada vez ye más difícil llevantar el vuelu y dexar el nial familiar. Nel primer semestre de 2021, solo'l 13,9 por cientu de los asturianos d'ente 16 y 29 años s'independizó de sos padres. La tasa d'emancipación de los asturianos mozos cayó en cuasi cuatro puntos respecto al últimu rexistru previu a la pandemia, a finales de 2019, y ta per debaxo de la media nacional, que, anque tamién tiende a baxar, caltiense nel 14,9 por cientu. Delantre de panorama talu, los mozos asturianos escueyen salir a otres comunidaes y allargar el so periodu de formación.

Estos namás son una pequeña parte de los últimos datos arrexuntaos pol Observatoriu d'Emancipación del Conseyu de la Mocedá d'España. Los que se refieren a Asturies, nuna separata, fueron presentaos esti día n'Uviéu pol Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies y pol coordinador del informe, el sociólogu de la Universidá de Barcelona Joffre López.

El panorama preséntase escuru pa los mozos asturianos. Nun hai otru xeitu de describilu. L'Observatoriu d'Emancipación conseñó qu'el 37,2 por cientu de los mozos que viven n'Asturies ta en riesgu de probeza y esclusión social. La tasa d'empléu ye del 32,2 por cientu, y, ente los que lu tienen, el 23,5 por cientu nun pasó de los contratos temporales y a tiempu parcial. El 57 por cientu de los contratos roblaos polos mozos asturianos a lo llargo de la primer metá del añu pasáu teníen calter temporal. Joffre López considera lóxico que, con esa perspectiva, los mozos retrasen la edá d'emancipación, que delles encuestes asitien n'Asturies alredor de los 30 años. Sicasí, alvierte qu'esi ye “un datu bilurdiante” porque se calcula teniendo en cuenta a los que consiguen dar esi pasu alantre, seyan munchos o pocos.

Asturies nun ye, con too y con ello, la comunidá española con menor tasa d'emancipación. Supérenla rexones como Castiella-La Mancha y Navarra. La precariedá y les dificultaes pa forxar una vida propia ya independiente espárdense per tol país. “La tasa d'actividá de la xente mozo foi cayendo en picáu dende la crisis de 2008. Ensin ingresos nun hai accesu a la vivienda”, indica Joffre López. D'esti xeitu, los vaivenes nel mercáu inmobiliariu, qu'agora abulten reactivase, impacten pocu o nada na capacidá de los mozos p'aportar al so primer pisu, esplica'l sociólogu.

Si lo de la vivienda ta difícil, lo de la natalidá resulta imposible. Anque esi asuntu devasa l'ámbitu d'estudiu del Observatoriu d'Emancipación, Joffre López atrevese a opinar, ensin metese en munches fondures, y esplica que, “ensin un mínimu d'estabilidá, por más que se dean ayudes puntuales pa tener fíos, naide se va animar”. Nun ye namás el gastu inicial d'adquirir o arrendar una vivienda, sinón de ser quien a faer frente a tolos gastos que trai. Tornar a casa de los padres, si nun hai dineru pa facer frente a les factures, vese como “un fracasu” que los mozos prefieren aforrar. “Ye un erru encarar problemes estructurales con ayudes puntuales”, alvierte.

Coles mesmes, los mozos asturianos escueyen davezu marchar de la rexón. El Principáu ye la comunidá que más mozos tien espardíos per toa España. Según los datos d'empadronamientu, ente'l 17 por cientu y el 18 por cientu d'ellos vive fuera de la rexón, la mayoría en Madrid, según el coordinador del Observatoriu d'Emancipación. Esi porcentaxe ye bultablemente superior a la media nacional, que se caltien nel 13 per cientu de mozos movíos de les sos comunidaes.

Otros deciden siguir formándose. El 90 por cientu de los asturianos d'ente 16 y 29 años ta estudiando. “Ye una población qu'invierte tiempu enforma en formase, nun tán activos, pero tán formándose”, señala Joffre López.

“Los mozos son un reflexu de los problemes de la sociedá, qu'apolmonen a toles edaes”, indica'l sociólogu catalán, y la so situación actual ye consecuencia “del Estáu de bienestar que tenemos, que nel nuesu país ye mui feble. Onde l'Estáu de bienestar ye fuerte los mozos tienen más posibilidaes d'emancipase”.

Son munches vegaes les families les que sustitúin el so papel. Ello ye que n'Asturies casi'l 20 por cientu de los mozos que viven fuera del llar paternu faenlo nuna vivienda cedida pola so familia.

El problema de la emancipación xuvenil n'Asturies “ye pergrave”, almite Joffre López. Y a curtiu y mediu plazu, si nun asocede un milagru, irreversible.