L'actu de nomamientu como fíu predilectu de Siero de Nacho Fonseca, maestru xubiláu, compositor de cantares infantiles n'asturianu y fundador de Xentiquina, tuvo acompañáu por muncha música, fíxose n'asturianu y emocionó mesmo al protagonista como a la so xente más cercano. Ángel García, alcalde de Siero, alvirtió al homenaxáu de que lo que fixo esti día foi “roblar un contratu colos vecinos” y tuvo convencíu de que Fonseca va siguir “construyendo un Siero meyor”. “Lo que facemos los vecinos ye fichar a un bon representante por que nos ayude a siguir progresando y a superar tiempos difíciles como los que tamos viviendo”, señaló'l rexidor.

El premiáu tuvo dificultaes p'aguantar les llárimes tres el gran aplausu que-y brindó'l numberosu públicu que s'averó hasta'l Teatru Auditoriu de Siero, na Pola, ente'l que s'atopaba'l presidente de l'Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño.

Nel so discursu, Nacho Fonseca amosóse arguyosu del llugar onde nació y creció: “Soi de La Pola, d'esa pequeña y familiar na que crecí y qu'agora se fixo grande”. Tamién quixo reivindicar l'asturianu, la llingua na que tien escrito y cantao los sos cantares: “Fíxelo usando la nuesa llingua y espero que los mios nietos sían perfectos falantes de castellán, inglés, francés y tamién d'asturianu, y que tean arguyosos de selo. Sería imperdonable que los asturianos dexáramos morrer la nuesa llingua”, añedió. Emocionóse remembrando la figura de los sos padres, que dixo tar viendo nesi momentu nuna imaxinaria primer fila, al pie d'otros familiares y amigos que yá nun tán al so llau: “Sé que taríen bien arguyosos. Cómo me diba prestar que tuvieren equí”, dixo cola voz entecortao.

L'actu tamién foi de reinvindicación de la figura de Nacho Fonseca. L'encargáu de facer la glosa foi Roberto González Quevedo, el so amigu y compañeru nel grupu Los Ñerbatos: “En total tien publicaos 110 cantares infantiles de creación propia y 56 cantares tradicionales con arreglos propios pal so usu na escuela”, dixo del nuevu fíu predilectu de Siero. González Quevedo recalcó lo que Fonseca fixo “y va siguir faciendo”, apuntó, “pola normalización de la llingua y por facela común nos centros escolares”.

El fútbol tamién tuvo presente nel actu, onde se vio, ente otros, a Javi Fuego, exfutbolista del Sporting, equipu nel que Fonseca intentó ser profesional. Pero, sobremanera, hubo muncha música. Al entamu del actu la so fía Esther interpretó un cantar de so padre, con Ramón González Morán al pianu. Tres la glosa de Roberto González llegó-y la vez al coru infantil de Siero, que se ganó a los presentes con otros cuatro cantares de Nacho Fonseca. Y, como non, p'acabar l'actu Los Ñerbatos coyeron los preseos, col mesmu Fonseca a la cabeza, pa siguir cola fiesta. Y ye que, como dixo'l nuevu fíu predilectu de Siero parafrasiando a Serrat, “foi un gran día”.