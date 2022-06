Les palabres qu'allumen los escritores asturianos Mónica Rodríguez y Gonzalo Moure illuminen la esperanza y la memoria del pueblu saharagüi. Dambos –ella uvieína de nacencia y vecina de Madrid; y él, nacíu en Valencia pero arraigonáu y vecín en As Figueiras (Castropol) formen parte de l'asociación Bubisher, que s'enxaretó en 2008 pa da-yos a los refuxaos una rede de biblioteques y bibliobuses. Gracies a la recaudación pola venta de dellos títulos roblaos por estos dos autores, dos grandes referencies nacionales de la lliteratura infantil y xuvenil, sigue alantre esti proyectu que va un mes empezó la construcción de la quinta biblioteca de la so rede, n'El Aaiún.

“Los otros cuatro campamentos saharagüis yá tienen caún d'ellos la so biblioteca, el so bibliobús y el so equipu de mozos y moces saharagüis que trabayen diendo a los colexos a lleer cuentos y a facer actividaes. O, de tarde, hai bibliobuses que van a los barrios más alloñaos”, esplica Gonzalo Moure, que yá en 1996 escribió la so primer novela sobre la zona, “El beso del Sáhara”. Apocayá, Anaya reeditó, con motivu del ventésimu aniversariu de la so primer edición, una de les obres más conocíes y lleíes de Moure, “Palabras de caramelo”, protagonizada por Kobi, un neñu sordu de los campamentos de refuxaos que “va a la escuela ensin entender pa qué sirve lleer y escribir”. Les coses van camudar cuando un camellu de color carambelu lu convierte nel so meyor amigu.

Moure esplica qu'estes biblioteques “nun son sólo pa los neños y pa lleer cuentos ellí y dibuxar. Fáense bien d'actividaes culturales, y anque el texíu cultural y académicu ye cada vez más débil nos campamentos, a lo menos les biblioteques tán calteniendo esa vida cultural”. Moure esplica que la so participación na asociación Bubisher, de la que ye vicepresidente y que ta presidida pol poeta saharagüi Liman Boisha, surde “nel momentu que caí na cuenta de que, políticamente, nun podía facese nada pol tema del Sáhara, porque ye un asuntu bloquiáu internacionalmente por Francia, Estaos Xuníos, España y Marruecos”, esplica Moure. “Nesi momentu, cuando vimos que la vía política nun llevaba a nada, decidimos polo menos intervenir culturalmente por que nun se pueda tampoco borrar la memoria del Sáhara. Ellos viven en campamentos de refuxaos, pero va dos xeneraciones los sos güelos yeren nómades y vivíen nel desiertu. Y nos campamentos taba perdiéndose tamién eso que tamos intentando recuperar, o caltener pelo menos. Caltener viva esa memoria al traviés de les biblioteques”.

L'escritor asitiáu n'As Figueiras, que xunto con Mónica Rodríguez y otros autores participa per vía telemática en talleres de llectura y creando cuentos cooperativos colos neños saharagüis, sostien que'l xiru qu'acaba de dar el Gobiernu español apenes afecta al pueblu saharagüi. “Caltengo contactu diariu coles biblioteques y monitores y creo qu'ellos siguen esactamente igual. Dixéronse: bah, más de lo mesmo”, afirma. Moure sorraya que realmente “nada camudó llegalmente, pues lo único que fixo'l Gobiernu español ye encamentar que se conviertan nuna autonomía dientro de Marruecos como solución al problema. Pero nun ye más qu'un encamientu, como podríen encamenta-yos tamién que fixeren palafitos. La ONU sigui teniendo un mandatu inequívocu ratificáu por 60 resoluciones, más la fundacional, que diz que'l pueblu saharagüi tien derechu a un referéndum d'autodeterminación pa decidir si quier ser parte de Marruecos, independiente o autónomu. Eso nun camudó nin puede camudar. El Sáhara nun puede ser l'únicu territoriu d'África que nun tenga derechu a l'autodeterminación”.

L'asociación llámase Bubisher pol pequeñu páxaru del desiertu que la so llegada anuncia les bones noticies. Siquier lleguen en forma de llibros.