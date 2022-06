Ochenta y tres investigadores de la Universidá d'Uviéu y del CSIC n'Asturies compiten na élite nacional de la ciencia. Asina se conoz del primer ranking nacional de muyeres ellaboráu pol Conseyu Superior d'Investigaciones Científiques en mires de visibilizar el talentu femenín qu'hai nos llaboratorios. La clasificación ta compuesta por 5.000 profesionales (españoles y estranxeres que trabayen nel nuesu país), que fueron ordenaes pol so índiz h (mide la productividá y l'impactu de les publicaciones) y el númberu de cites, atendiendo a les sos cuentes en Google Scholar. El puestu más sobresaliente pa una asturiana ye'l 71 y ocúpalu Adonina Tardón, primer caderalga muyer de Medicina Preventiva y Salú Pública de la Universidá d'Uviéu. El so mensaxe ye claru: “Tenemos que nos lo creer”.

La investigadora del Institutu Universitariu d'Oncoloxía del Principáu (Iuopa) asegura que pa entrar nel top cien nacional nun hai secretos, sinón “trabayu enforma, dedicación y llucha contra los estereotipos”. “Anguaño podemos facer ciencia igual que los homes”, afirma. Tardón confiésase “arguyosa” de la so posición, especialmente pola especialidá que representa: la Epidemioloxía y la Salú Pública, “mui desconocíes hasta qu'apaeció'l covid”. “N'investigación los frutos tarden en recoyese y esta posición nel ranking suponme una gran allegría. Sicasí, yo solo soi la punta del iceberg, formo parte d'un grupu d'investigación pergrande, nel que por cierto apoderen les muyeres. Tolo que soi débo-ylo a la Universidá d'Uviéu”, manifestó.

Entre les 5.000 meyores científiques del país figuren, poques gracies, más asturianes. Marta Sevilla, del Institutu de Ciencia y Tecnoloxía del Carbonu, del CSIC, ocupa la segunda posición rexonal: la 119. “Creo que la clave de que la mio investigación tea tan enriba ye que se centra nel desenvolvimientu de materiales pa tecnoloxíes d'almacenamientu d'enerxía, que son una pilastra fundamental na transición enerxética que tenemos qu'entamar pa frenar el deterioru cada vez mayor de la nuesa redolada, como reflexen munches polítiques actuales”, señaló.

Ensin tener datos oficiales, pero “teniendo en cuenta que nuesa población ye cada vez menor”, Sevilla opina que'l númberu de científiques asturianes qu'apaecen na clasificación nacional (polo menos 83) ye “importante”. Sobremanera, puntualiza, “porque la clasificación enconta en Google Scholar y non toles investigadores lu tienen”.

Per detrás d'Adonina Tardón y de Marta Sevilla, asitien Clara González de los Reyes, del Institutu de Productos Lácteos d'Asturies (Ipla), nel puestu 154; Patricia Ruas, del mesmu centru d'investigación del CSIC, na posición 177; Ana Arenillas, del Incar, nel 213; y Rosa María Sainz, de la Universidá d'Uviéu, nel 219. Sainz ye la directora del Institutu Universitariu d'Oncoloxía (Iuopa). “Toi mui contenta y non solo por mi, sinón tamién por Adonina Tardón, que pertenez al Institutu. La so posición na clasificación (el númberu 71) ye estraordinaria”, comentó. Esta profesora del Departamentu de Morfoloxía y Bioloxía Celular diz que la clave principal del ésitu ye'l so equipu científicu. Un equipu, sorraya, “que lo da tou tolos díes” pa lluchar contra'l cáncer. “Yo tuvi muncha suerte. Primero, por tener grandes mentores na mio etapa pre y postdoctoral. Y agora, pola xente que tengo de primer nivel nel llaboratoriu”, espresó.

Sainz indica que nun hai más secretu p'algamar el cume que “trabayar muncho” y facelo por vocación. “Nengún de los que facemos ciencia, tamos por cuestiones económiques o por relevancia social, sinón por vocación de resolver un problema, nesti casu'l cáncer”, resaltó. La investigadora cree qu'el ranking ellaboráu pol CSIC reflexa que n'Asturies “cada vez se tán faciendo meyor les coses” y tener polo menos 83 muyeres representaes na llista ye “daqué mui relevante”. Sobremanera ye un ésitu pa la Universidá d'Uviéu, qu'asitió a 70 na clasificación. “Esto ye un incentivu por que l'Alministración siga apostando pola ciencia ya invierta nella. Creo que la iniciativa de facer esti ranking ye importante porque visibiliza'l llabor científicu de la muyer y anima a la xente nuevo amosando referentes”, afirmó Sainz, pa rematar: “Tar enriba nes llistes ye posible tamién siendo muyer”.