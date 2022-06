El PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos refugaron esti martes tramitar una reforma del Reglamentu del Congresu pa permitir un usu xeneralizáu de les llingües cooficiales na Cámara de manera que'l catalán, el gallegu y el vascu puedan utilizase tantu nel Plenu como nes comisiones, cola traducción simultánea correspondiente, y que puedan rexistrase iniciatives redactaes neses llingües.

Pa la defensa de la iniciativa los aliaos parllamentarios del Gobiernu y el sociu minoritariu del Executivu de coalición utilizaron non yá el catalán, el vascu y el gallegu, sinón tamién l'asturianu, l'aragonés y el valencianu, forciando asina al socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía la sesión n'ausencia de la presidenta, Meritxell Batet, a llama-yos l'atención.

Tanto la diputada d'ERC Montserrat Bassa, como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, intentaron facer tola so intervención en catalán. El vicepresidente primeru de la Cámara pidió-yos que, pa que pudieren entendeles tolos presentes, s'atuvieren a la norma vixente que dexa un usu llimitáu de les llingües cooficiales si depués se traduz lo que se diz al castellanu y remanó tamién l'artículu 3 de la Constitución que la reconoz como "llingua oficial del Estáu".

Bassa y Nogueras desoyeron los ruegos de Rodríguez Gómez de Celis, forciando que les llamara al orde. La diputada d'ERC apuró hasta la tercer llamada al orde, que faculta al que preside la sesión a quitar la palabra al orador, lo que'l presidente acabó faciendo.

Anque-y baxó'l volume'l micrófonu, Bassa siguió falando, en catalán, y desoyendo la invitación del presidente de qu'abandonara la tribuna. Por eso, el vicepresidente llegó a amenaciala con espulsala del hemiciclu pal restu de la sesión, lo que yá la llevó a abandonar la tribuna.

El diputáu de la CUP, Albert Botrán tamién escosó les trés llamaes y quitáron-y la palabra. Nel casu de Nogueras, valieron dos llamaes al orde. "Si equí nun tien sitiu la nuestra llingua ye que tampoco nun cabemos nós", dixo, enantes d'acabar la so intervención con un 'Visca Catalunya lliure'.

El portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, optó por otra fórmula: traducir al castellanu caúna de les sos frases, que primero pronunciaba en catalán. "Lo que pidimos ye que pueda facese esto mesmo, pero utilizando la metá de tiempu. Nun facelo ye nun aceptar que vivimos nun estáu plurinacional", dixo, refugando l'argumentu de que pa falar en llingües cooficiales yá ta'l Senáu porque considera "un error" convertir la Cámara Alta "nun foru folclóricu".

Bel xeneró delles rises cola so intervención y el diputáu de Ciudadanos José María Espejo Saavedra proclamólu ganador por "goliada" de la "performance llingüística" por usar un métodu intelixente pa plantear les sos reivindicaciones que, sicasí, refugó. Tamién la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, foi interpretando al castellanu la so alocución en vascu pa poner en valor la so reivindicación.

Otra manera, el diputáu del BNG, Néstor Rego, utilizó namás el gallegu, coles consiguientes llamaes al orde del presidente. "Nunca foi la nuestra llingua d'imposición", dixo Rego en castellanu parafrasiando a Xuan Carlos I, al que se refirió, yá en gallegu como "el Borbón corruptu y fugáu". Depués de la tercer llamada al orde, abandonó la tribuna ensin protestar.

Va llograse enantes en Bruxeles qu'en Madrid

Joseba Aguirretxe, del PNV, faló en castellanu y vascu, ateniéndose a la regla vixente y ensin provocar nenguna llamada d'atención. El diputáu denunció "la mentalidá castellanocentrista del Congresu" y cargó contra los que tienen "mieu a lo diverso" y llamentó que ye posible que pueda falase vascu enantes en Bruxeles que na Cámara Baxa.

Joan Baldoví espresóse nel "mal llatín" que, apuntó, falen na Comunidá Valenciana y resaltó'l contrasentíu que, dende'l so puntu de vista, supón qu'España vaiga pidir que puedan falase les llingües cooficiales nel Parllamentu Européu, pero'l PSOE nun les quiera nel Congresu.

Discriminación y aforru

Del grupu parllamentariu d'Unidas Podemos intervinieron cuatro voceros: Pablo Echenique, que pronunció palabres n'aragonés; Sofía Castañón, qu'utilizó l'asturianu; Roberto Uriarte, que reivindicó'l vascu en castellanu, y Joan Mena, que fixo parte de la so intervención en catalán y avisó al PSOE de que "tien un problema" si nun tien claro qu'España ye un estáu plurillingüe y qu'eso "arriquez".

En contra de l'almisión a trámite escucháronse argumentos económicos, como los de Juan José Aizcorbe, de Vox, qu'aludió al "marafundiu" que supondría la traducción simultánea. Tamién hubo crítiques a la non aplicación de la sentencia qu'obliga a ufiertar polo menos el 25% de la enseñanza pública en castellanu en Cataluña, que llegaron per boca del diputáu de Ciudadanos y del miembru del Grupu Mistu, espulsáu d'UPN Carlos García Adanero.

Amás, el 'popular' Miguel Ángel Jerez, y Espejo Saavedra, apellaron a la non discriminación de les persones que nun falen español, gallegu o vascu y a les que tamién representen como miembros del Congresu, y a los que, dixeron, perriba pretenden "facer pagar les traducciones". "Nun cuenten con nós pa facer d'esti un Congresu en versión orixinal con subtítulos en castellanu nin pa balcanizar l'orde parllamentariu", dixo Jerez.

Per otru llau, el socialista gallegu Guillermo Meijón, refugó que s'utilicen les llingües como arma política, destacó que tolos avances en materia llingüística llevaron la firma del PSOE y que mesmo s'abrieron a reformar el Reglamentu del Senáu p'ampliar ellí l'usu del catalán, el gallegu y el vascu, pero consideró afayadizu'l métodu que s'aplica agora nel Congresu.

Depués del debate, representantes de tolos partíos qu'apoyaron la toma en consideración lleeron, en castellanu, una manifiestu nel patiu del Congresu nel que defendieron el derechu de volver usar les sos llingües nel hemiciclu pa caltener vivu esti debate.