A Josefina Argüelles tol mundu la conoz como Güela Pepi, de Llanera a México pasando per Dubái. La güela youtuber de 85 años, residente na localidá llanerense de Fonciello, afara en redes sociales, con 140.000 siguidores na canal de vídeos, 38.000 en Facebook y 22.000 n'Instagram; trunfa col so primer llibru de recetes tituláu “Cocina y alma” y yá tien una segunda obra nel fornu pa contar les sos memories. Tou un llogru cocináu en pandemia, pa nun aburrise porque “nun puedo tar aparada” y que la tien catapultao, tres una vida de llaceries, a un estrellatu que nunca enxamás imaxinó. “Parezme que taba escrito, pero tovía nun lo creo”, confiesa. La fama “encánta-y, densedólcase fenomenal, les ablucaes somos nós”, asegura ente rises una de les sos fíes, Mari Paz Rodríguez, que ye la encargada de grabar los vídeos colos que so madre se convirtió dafechu nuna influencer de los fogones.

Volviendo al entamu, empezó too en pandemia, porque Güela Pepi ye una muyer viviega, que conducía'l so propiu coche y nun aparaba en casa. “Cuando vieno la peste y yá nun pudi salir más, pensamos en grabar les recetes pa nun m'aburrir, y mangales n'Internet, la primera foi la de los tortinos de maíz”, esplica restolada. Amás de los ingredientes y la ellaboración de los platos (yá lleva 230 recetes) a Josefina présta-y adobar los sos vídeos con anécdotes y detalles de la so vida, porque “la xente necesita daqué no que creer y daqué colo qu'entretenese, asina qu'empecé a dar ánimu y a la xente empezó a gusta-y”, razona.

La so vida nun foi fácil. “Pasé muncha fame na Cuenca, onde nací nel 36, en plena guerra y con mio madre viuda al mes de nacer yo”. Como ella mesma bromia “fui vexetariana ensin sabelo hasta los 14 años”; asina d'escasa andaba la dispensa. Nunca foi a clase de cocina, sinón que “merqué dalgún llibru y aprendí sobremanera col boca a boca”, y d'esa manera tuvo un estancu y un chigre en Llugones, y sacó alantre a dos fíes, Mari Paz y Mari Cruz en quedando vilba. Nun foi fácil pero “a mí yá nun se me pon nada per delantre”, afirma atayante, y d'ehí que l'ésitu de la so canal de cocina sía tou un bálsamu y un acicate pa siguir alantre ente croquetes, arroz con lleche, picatostes y bonitu en rollu, por poner namás dellos exemplos.

“A la xente encánta-y lo que cocino, mui manual too, les cinco recetes que fixi con un únicu pollu fueron una llocura, porque ayudaron a muncha xente que nun sabe cocinar a aprovechar tolo que se pueda”, esplica, primero de señalar que nun sigue nenguna técnica nin orde: “lo que me pasa pela cabeza, agora ando preparando un tiramisú”.

Ente'l so públicu hai de too: xente mayor, xente mozo y neños, y puede presumir de que la reconocen per dayuri. “Debe de ser pola voz, que la tengo mui peculiar”, indica risondera. Llámenla pol so nome en plena cai, nel autobús y hasta cuando foi a visitar a un familiar a un centru médicu. Va unos díes protagonizó una firma de llibros cola so “Cocina y alma”, que lleva vendíos más de 3.000 exemplares, y “ellí vieno abrazame una señora llorando porque dicía que-y morriera un fíu y el mio vídeu entreteníala enforma”. Y eso ye puru combustible pa Pepi, que dalgún día pensó “en dexar los vídeos, pero nun puedo, la xente anímame, cuento-yos coses y facémonos compañía”.

El so segundu llibru va salir d'equí a poco pa contar les sos vivencies, y ella tienlo claro. Nun hai llendes si te lo propones, y “si Güela Pepi pudo, tol mundu puede”.