La sevillana Sara Álvarez-Nóvoa Dorado buscaba una fotografía que la inspirara y atopó per internet cola d'una muyer anónima nun mercáu de Grau. Una fotografía que se publicara en LA NUEVA ESPAÑA en 1987 y qu'agora tien una réplica nel formatu d'un mural cerámicu de 1,60 por 80 centímetros d'anchu.

Lo qu'Álvarez-Nóvoa buscaba, en concreto, yera una imaxe evocadora de dalguna muyer llevando una bolsa de mercáu. Facía-y falta pal so trabayu final na Escuela d'Arte de Sevilla, onde ta a piques d'acabar la so formación na especialidá de Cerámica Artística. La muyer y la bolsa “lo más característico”, diz l'autora, d'una plaza tradicional, quería conseñala como mural tanxible dientro d'un proyectu más complexu y simuláu “de recuperación de la memoria de los barrios de Sevilla al traviés de la escoyeta de recetes tradicionales, xuníes a les hestories de vida de les sos vecines y vecinos”.

Esi mural, inspiráu por eses cerámiques publicitaries tradicionales tan comunes d'antiguo, tenía d'enseñar el so potencial como artista y eso supúnxo-y traelu “al presente utilizando técniques actuales de dixitalización y cambéu d'imaxes, calques cerámiques y col colax como forma compositiva”, esplica Sara Álvarez-Nóvoa, de la que recalca que tien intentao xugar “cola sinerxa de lo actual y lo tradicional”.

La fachada del mercáu d'abastos d'ún de los barrios de Sevilla sería, según el so proyectu formativu, el llugar aparente p'asitiar esi trabayu artísticu que podría inclusive llevar un códigu QR qu'enllazaría a una web onde s'esplicara tol plan de recuperación de la memoria del barriu. Pero tou esi trabayu conceptual nun esiste, dica agora, más allá de la cabeza de Sara Álvarez-Nóvoa. Solo esiste'l mural y esa vendedora asturiana que la inspiró.

“Cuando vi la semeya n'internet namoré d'ella, pero la decisión final pola que decidí escoyela foi cuando me decaté de que yera una muyer asturiana. Mio padre, Carlos Álvarez-Nóvoa, tamién yera asturianu, nacíu en La Felguera”, esplica, como si la memoria del so padre, reputáu autor, director teatral y actor español d'orixe asturianu, fináu en Sevilla en 2015, necesitara introducción. “Pa mi yera un poco como face-y un homenaxe; nunca enxamás pensó que yo, con 34 años, diba meteme na llocura de volver estudiar. Sé que diba tar mui arguyosu de mí. Nestos trés años d'estudiu desenvolví una rama artística qu'a él-y diba prestar ver, asina que, bonu, abultóme guapo que de dalguna manera formara parte d'esti proyectu”, esplica la so fía. Un proyectu que triangula l'arte, la memoria, Sevilla y Asturies.