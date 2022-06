Les criptomonedes conviértense n'adicción n'Asturies: “Piensen que ye dineru fácil”

Les criptomonedes convirtiéronse nuna adicción, tamién n'Asturies, onde Ludópatas Asociaos en Rehabilitación del Principáu (LARPA) recibió yá delles consultes de families esmolecíes. “Yá ta llegando a Asturies. Tuvimos yá delles llamaes na asociación. Nel últimu simposio celebráu en Badalona, conseñóse qu'hai miles de mozos agabitaos a les criptomonedes, que piensen que ye una forma de ganar dineru fácil”, esplica Máximo Gutiérrez, presidente de LARPA, asociación que cumple diez años d'andadura, con más de 500 families atendíes.

Coles criptomonedas búscase sacar el máximu rendimientu al curtiu plazu, y el so potencial adictivu ye mui altu, por cuenta de la creencia de que, con ganar una sola vegada, puede recuperase tol dineru perdío hasta esi momentu. Hai espertos qu'indiquen inclusive que les criptomonedes son entá más adictives qu'otros xuegos d'azar, por cuenta de que puede especulase con elles les 24 hores del día y al anonimatu que permite actuar al traviés del ordenador. Escaezse que les criptomonedes son pervolátiles y que dependen de factores sobre los que l'especulador nun tien control nengún. N'Escocia creóse inclusive un hospital pa estos adictos, que presenten como síntomes ansiedá, irritabilidá, aislamientu social, abandonu del trabayu ya inclusive depresión. La pandemia y l'obligáu confinamientu nes cases multiplicó les adicciones mesmo a les criptomonedes como a los xuegos d'azar online.

Forma d'azar “perversa”

L'asociación Ludópatas en Rehabilitación d'Asturies avisa d'otru fenómenu relativamente recién, el de les llamaes “caxes botín” de los videoxuegos, qu'afecten sobremanera a persones moces, inclusive menores. “Introducen una forma d'azar maldadosa qu'acaba engabitando a los xugadores, porque los afala a siguir mercando más y más caxes”, añede Máximo Gutiérrez.

LARPA entamó la so actividá en 2012. De los más de 500 atendíos, el 90,5 per cientu son homes. Pela contra, el 72,8 per cientu de les persones qu'acompañen a los ludópatas en rehabilitación son muyeres. La mayor parte de los casos, casi un centenar, correspuende a persones agabitaes a les tragaperres, les más de les veces de forma presencial. Ye ún de los xuegos d'azar más algamadizos, al atopase en munchos establecimientos hosteleros. Hai más de 70 casos de persones agabitaes a les apuestes deportives, les más d'elles online. El númberu de casos de persones agabitaes a otru de los xuegos tradicionales, como ye la ruleta, asítia alredor de la decena. Tocantes a les persones ayudaes por Ludópatas Asociaos, un 31,13 por cientu vien d'Uviéu, y un 29,33 por cientu, de Xixón.