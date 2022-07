Una ayalga anubría dende fai alredor d'ochenta años, repartía en 217 obres de pequeñu formatu, ente pintures, acuareles y grafitos sobre papel, y cola firma del asturianu Augusto Junquera-Huergo Lavín (Uviéu, 1869-1942) asoleyó esti día per primer vegada nel Muséu Casa Natal Xovellanos, en Xixón, gracies al altruísmu de la sobrina nieta del artista, Yolanda Josefina Rey Junquera-Huergo, convencida de la importancia de que "el patrimoniu que ye del pueblu, tien de disfrutalu'l pueblu". Son obres que nunca salieron de los murios familiares, que partieron d'Asturies hasta Kingston (Canadá), onde vive la donante xunto al so maríu, Prometeo Modarnás Nebot, y qu'agora "volvieron a casa".

La esposición "Un viaxe d'ida y vuelta" permite, en palabres del so comisariu, Saturnino Noval, "una mayor conocencia del artista y los sos métodos de trabayu" amás d'enseñar "la redolada social" na que desenvolvió la so vida esti pintor de calter retrayíu, ún de los más destacaos pintores de la xeneración asturiana del naturalismu. L'amuesa, abierta al públicu hasta'l 2 d'ochobre, estrémase en cinco temátiques: "Interiores domésticos", "La ciudá d'Uviéu", "La Real Academia de San Fernando", "Paisaxes Asturianos" y "Semeyes familiares".

Toles obres espuestes llegaron a manes de Yolanda Josefina Rey en 2001, cuando finó la so madre. Aprovechando un viaxe a Asturies llevoles a Canadá. Camudó too por cuenta de la xubilación de Prometeo Modarnás: "Va venti años xubiléme y pudi poneme a esaminar tolo qu'había y entendí que yera una ayalga que merecía tar espuesta ayuri por que'l públicu la disfrutara".

Les xestiones entamangaes afitaron la Casa Natal Xovellanos como escenariu, porque, "magar él vivió n'Uviéu, por motivos llaborales de so padre, la so familia siempre foi de Xixón". Solo la pandemia retrasó esta esposición, qu'empezó a cuayar cola unviada paulatina de toles obres, cruciando otra vuelta'l charcu. "Ye fundamental que se curie'l patrimoniu que tenemos, que vuelva a la so casa y que'l pueblu lu pueda disfrutar", coinciden los herederos del artista, qu'esti día tuvieron presentes na inauguración de la esposición al pie de la directora del muséu, Lucía Peláez, y el conceyal de Cultura, Manuel Ángel Vallina.