Cada fin de selmana faise, siquier, una carrera de montaña en dalgún puntu de la rexón. N'ocasiones inclusive puede axuntase una preba con otra. Ye un fechu que los asturianos tírense al monte. "Esti ésitu nun llegó de sópitu, ye daqué que pasa a nivel nacional. El deporte ta claramente de moda y ye una forma de vida. La ventaya que tenemos n'Asturies ye'l paisaxe y la naturaleza. Creo que la pandemia fíxonos entender que salir ye una forma acertada d'ociu", cavilga Tensi Carmona, vocal de la Federación de Monte y Esguilada del Principáu d'Asturies, qu'analiza la puxanza nes carreres de montaña. Los "trails" pa los entendíos na materia. Un fenómenu na rexón pa munchos inda por esplotar. Inclusive una forma de negociu y de turismu, yá que cada vez hai más visitantes n'Asturies qu'aporten al Principáu buscando senderos nos que competir.

El retu, según almiten corredores y organizadores de les prebes, ye aprovechar el tirón y dase más a conocer. L'ésitu interior va acaldía a más. El cursu pasáu zarró con 12.000 federaos en Monte y Esguilada. "Tenemos too pa trunfar, too. Toi convencida de qu'amás tamos delantre d'una oportunidá perimportante de qu'Asturies creza, solo tenemos que sopelexalo. Hai carreres que lleven tiempu enforma y que yá son tradición", esplica Carmona, qu'amás de vocal na Federación ye teniente d'alcalde nel Conceyu de Sobrescobiu. El trabayu del ente deportivu pasa por xestionar el tirón de los corredores de montaña. "Intentamos tratar de potenciar el deporte base con un equipu de tecnificación. Hai munchos rapazos que vienen del atletismu, avezaos a correr n'asfaltu, y fai falta engabitalos. Tenemos inclusive una selección asturiana", indica Carmona, que da una pista pa tener en cuenta nel futuru. "Munches prebes de la nuesa rexón trescurren per espacios naturales protexíos, polo que tamos obligaos a afayanos. Hai un númberu llindáu de corredores y eso topeta col puntu de vista económicu. Pa progresar, fai falta la implicación de l'alministración y de los patrocinadores".