Ye profesor de primaria y de xemes en cuando regala a les sos alumnos piedres personalizaes con mensaxes. Agora que ta de vacaciones, el destinatariu y el mensaxe camuden: "Pinto les piedres como conseyos amables pa los turistes con indicaciones que nun vienen nes guíes", diz l'uvieín Santiago Villa. El día que pintó la primera, taba lloviendo y tenía un par de piedres y rotuladores de pintura acrílica a mano. Asina nació, "N'Asturies llueve y eso nun ye mal tiempu": "La xente cuando vien equí piensa que ye lleenda eso de que llueve pel branu. Si equí hai verde ye por daqué", esplica sobre la primera d'una llarga llista de "alvertencies" en regodoninos qu'agora, animáu pola repercusión que tuvieron en redes los sos diseños, pretende tremar pelos llugares más populares de la rexón. Pidir "sidriña", compartir un menú del día o llamar "Naranjo de Bulnes" al Urriellu nun va tener perdón pa los turistes d'equí p'arriba.

Villa namás necesita venti minutos y dalguna ocurrencia pa facer cada piedra. Decora dambes cares col conseyu correspondiente. Nel "aviesu", a manera de firma pa identificar la obra, dexa impresa la so cuenta de Instagram, @piedresnelcamin. Los turistes que pasien estos díes pelos llugares más transitaos entá nun va poder atopar los sos mensaxes: "Voi esperar a tener bastantes porque quiero dexalos en sitios típicos pa que les lleven". Pel momento, en trés díes yá tien diez, caúna distinta de l'anterior, anque la idea va ser repitir diseños una vegada repartiera esta primer remesa. Dirá dexándoles pel camín al ritmu que percuerra Asturies esti branu, cola única consigna de que quien la lleve se ponga en contactu con él pa saber ónde acaben: "Faime ilusión qu'una piedra termine en Granada, por casu, o Francia". Esti particular artista, qu'alvierte de qu'enantes de salir "garres una chaquetina, que depués refresca", tira d'asturianu nos sos mensaxes porque, afirma, colos años va gustándo-y más l'usu de la llingua autóctona. Eso, sumáu al so gustu por viaxar, la pintura y les metedures de pata de los sos amigos cuando vienen al Principáu, fueron los alicientes d'esta iniciativa. "Toos a la fin somos turistes y n'Asturies, nun se por qué, empecemos a velos un pocu mal. Munches coses que pa mi son evidentes pa ellos nun lo son. Dime cuenta de qu'igual-yos facía falta un pocu de didáctica".

Del proyectu qu'empezó na so cuenta d'Instagram, "@piedresnelcamin", espera la collaboración de cualesquier al que se-y pase pela cabeza un mensaxe: "Ye un proyectu collaborativu de branu. Cuando terminen les vacaciones, como amás yá nun hai tantos turistes, nun sé qué va pasar".