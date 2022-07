La creatividá y la plástica tuvieron bien presentes na vida d'Ernesto Junco Vega de magar yera un neñu. Seique entós s'empezara a forxar el que güei ye'l so oficiu. Va cuatro años esti artista nacíu fai 46 n'Uviéu, con raigaños en Villanueva (Cangues d'Onís), instaló'l so taller nes antigües escueles de Sames (Amieva), dende onde desenvuelve'l so proyectu creativu en dellos ámbitos y arrodiáu de naturaleza. Pintura, escultura, cerámica o audiovisual son dalgunes de les espresiones nes que concreta'l so arte.

Ye llicenciáu en Belles Artes pola universidá de Vigo (Pontevedra), amás de realizar distintos cursos especializaos como los de técnicu superior en serigrafía, artes aplicaes a la piedra, o Grabáu y técniques d'estampación. Interésase por conocer técniques nueves, polo que sigue reciclándose siempre que puede. "Gústame introducir técniques nueves", diz Junco. La so pintura ta en constante evolución y nes sos creaciones entemecense los estilos. Ta nun proyectu de pintura astracta más llibre, espresionista, "venceyada más a lo emocional", y entemecida nel mesmu cuadru con pintura xeométrica "más racionalista". "Agora toi pasando un pocu a la mezcla de cierta figuración", asegura l'artista. Nun s'encasilla nuna sola manifestación artística y la naturaleza tuvo mui presente nel so arte. Agora trabaya enforma la cerámica, que tien mayor salida nel mercáu y nesta disciplina crea pieces úniques y esclusives que van dende elementos de cacía a decorativos; pero siempres tien proyectos entamaos p'audiovisual o escultura ente otros. Participó en delles esposiciones colectives. Tamién realizó diverses collaboraciones en proyectos del artista asturianu José Luis Pantaleón. En Sames ta encantáu y asegura que l'acoyida nel pueblu foi bona. "El tratu colos vecinos, perbién. Tienen muncho respetu polo que faigo", recalca l'artista. Les redes sociales déxenlu amosar al mundu'l so trabayu dende Amieva y puede atopase obra de so en galeríes y tiendes en distintos puntos de la rexón, amás d'en dalguna feria especializada a la qu'allega. Collabora con Emburria, una asociación con sede en Cangues d'Onís que trabaya poles persones con diversidá funcional. Junco imparte ellí un taller de decoración de cerámica y reconoz tar encantáu cola esperiencia. "Trabayar con ellos encántame, son mui creativos y tienen un pensamientu llateral fuerte abondo y nel momentu que- los afales a ello desarróllenlu", afirma. Dende les sos ventanes, Amieva enséña-y cada día la espectacularidá de los sos paisaxes que resulten inspiradores pal artista.