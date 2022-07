La Catedral d'Uviéu yá lo tien too preparao p'abrir al públicu'l so portal de venta d'entraes pa visitar la torre gótica. Pasó la selmana pasada, y la web va ser l'únicu métodu p'acutar plaza en dalgún d'esos cinco viaxes diarios que dende'l 1 d'agostu van dexar ver Uviéu dende'l puntu de vista nel que'l Maxistral de "La Rexenta" escucaba coles sos lentes. El cabildru tien ganes d'estrenar la so nueva esperiencia turística depués de les obres de remocicáu del percorríu, que lu convirtieron nun ascensu mui seguru, con nuevu pasamanes, pelos 184 escalones que dixebren el primer pasu del cuerpu renacentista, última parada del percorríu. Pero los asesores del templu tamién piden prudencia.

El médicu Javier Portilla ye ún de los amigos de la Catedral más enfotaos nos aspeutos de seguridá d'esti nuevu programa, y xunto a Jennifer Puertas y Carmen Labra, coordinadores de l'actividá cultural del templu, ayudó a diseñar les condiciones coles que van salir a la venta les entraes. La llista de requisitos pa xubir a la torre puede abultar en principiu llarga, pero tamién se resume con sentíu común: desaconseya apuntase a la xubida a la torre a aquelles persones que piensen que la so condición física-yos impide xubir 184 escalones (l'equivalente a un edificiu de 15 plantes) con dos paraes pel mediu. La reforma empobinada pol arquiteutu Jorge Hevia repunxo dalgunos de los pasos más desgastaos y mangó un llargu pasamanes vertical qu'amás de dar sofitu cubre'l buecu de la escalera pol que resulta yá imposible qu'un neñu pueda caer. Sía que non, y ehí empieza'l capítulu de les restricciones, nun se va permitir la xubida a la torre a los menores de diez años, y hasta los 16 tendrán de dir acompañaos siempre por un adultu, con un mínimu d'una persona mayor por cada dos neños. Nun hai llende d'edá penriba, pero encamiéntase a los que tengan más de 80 años que nun s'apunten a la xubida. En realidá, si xube ún del tirón a la torre o baxa ensin priesa nun-y lleva muncho más de cinco minutos y nun lu cansa muncho, pero'l problema surde cuando se tienen problemes de movilidá reducida, discapacidá visual, enfermedaes cardiorespiratories, obesidá mórbida, vértigu, claustrofobia, un embaranzu avanzáu o otros problemes psíquicos que puedan poner en riesgu la salú del visitante o la seguridá de la visita. 26 Lo que fai falta pa xubir a la torre ye dir llixeru d'equipaxe, coles manes llibres, calzáu amañoso, en filera y ensin priesa. Tampoco nun se permite xubir con guaraches o con tacones, nin llevar mochiles o bultos de gran tamañu, que van tener que guardase nunes consignes habilitaes con esi envís. Solo podrán facese fotografíes nes paraes del cuerpu de contrapeses, del de campanes y del renacentista. Ellí, amás, pídese-yos a los visitantes que nun s'asomen de forma imprudente y ruégase-yos, lo más importante, que disfruten de la meyor vista d'Uviéu.