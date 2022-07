El mundu ta enllenu de cantares que cunten histories d'amores imposibles, pero hai una en particular que rompió tolos esquemes de la sociedá cuando s'estrenó en 1983. Trátase de «Solo pienso en ti», el cantar de Víctor Manuel inspiráu nuna pareya con diversidá funcional, Mari Luz Capo y Antonio Roldán, que llucharon contra tolos prexuicios y barreres pa consiguir tener una vida en pareya plena y normal. Esti cantar convirtióse nel himnu d'amor pa les persones con discapacidá. Va unes selmanes salió una nueva versión con motivu del 75 cumpleaños de Víctor Manuel interpretada por dellos artistes actuales: «Amaral», Andrés Suárez, Dani Martín, Iván Ferreiro, Jorge Drexler, Rozalén, Santi Balmes («Love of Lesbian») y «Sidonie».

Los protagonistes de la lletra nun tardaron n'escuchar esta nueva versión, sicasí «ellos dicen que queden col so Víctor Manuel», cuenta Antonio Salmoral, director d'asistencia de PROMI, una fundación qu'integra y aida a persones con diversidá funcional, onde viven Mari Luz y Antonio. Eso sí, pa les xeneraciones más moces esta nueva interpretación foi bien significativa, «averó a los más mozos y non tan mozos que nun conocíen el cantar, y ayudó a dar más visibilidá y provocar más sensibilización», cuenta Salmoral, quien destaca que «desque salió la nueva versión nun dexó de sonar per tol centru, el día que salió pa nós foi una fiesta, punxímosla en bucle tol tiempu».

Ye un cantar bien emotivu y especial pa los artistes. P'Andrés Suárez, en concreto, «nun esiste una manera d'amar tan bestial como la suya», y añede que siente «envida sana de ser quien a describir l'amor como Víctor Manuel lo fae. ¡Benditos sían los maestros como él!». Suárez considera un trunfu absolutu poder dar visibilidá «al amor nes persones a les que llamen distintes».

La historia d'esta pareya ye única. Mari Luz y Antonio conociéronse na residencia de PROMI en Cabra, Córdoba. Ella, tal que cunta'l cantar, sufre una discapacidá intelectual por mor d'un golpe'l día del so nacimientu. Nos versos del cantar rellátase asina: «su frente se quebró como el cristal /porque entre los dedos a su padre /como un pez se le escurrió». Nel casu d'él, la so familia abandonólu nun centru de persones discapacitaes porque so madre violu como «un castigo de Dios». Los sos caminos xuniéronse y depués de miraes apasionaes y paseos pel xardín el so amor creció. Magar había muncha resistencia de parte de la ilesia pa casalos, el cura de Cabra empeñóse y consiguiólo. Tres el matrimoniu la pareya protagonista foi vivir a un pisu tuteláu, onde pudieron tener más intimidá y formar una familia de trés fíos, toos ellos varones, que vivieron con ellos dellos años hasta que la familia d'Antonio, en concretu la so hermana, se fixo cargu. La pareya continua xunta y l'añu pasáu celebraron les sos «Bodes d'oru», al cumplir mediu sieglu de casaos.

Esti matrimoniu foi una revolución. «Agora ta más normalizao pero daquella que dos persones discapacitaes s'amaren, tuvieren trabayos, casaren y tuvieren fíos nun taba aceptao», diz Salmoral. Por suerte, los derechos pa les persones con diversidá funcional ameyoraron a nivel social y llegal. «Siguimos necesitando'l sofitu de la sociedá pa consiguir una inclusión total. Entá queda munchu camín pero vamos nel sen afayaízu. Agora ta'l motor andando», cunta esperanzáu Salmoral, que recalca la importancia de les lleis que protexen los derechos de les persones con discapacidá y la inclusión social.