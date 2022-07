La perda de los hábitats tradicionales nos que viven los osos por efectu del cambiu climáticu puede obligalos a migrar escontra árees cercanes a núcleos de población humana, lo que, de la mesma, va xenerar un aumentu de la conflictividá ente dambes especies. Los efectos negativos adicionales podríen ser: un enclín a una dieta más carnívora, lo qu'aumentaría los conflictos colos ganaderos; un amenorgamientu na capacidá d'almacenamientu de grasa primero de la hibernación por cuenta del amenorgamientu de los bosques de carbayos; un aumentu de la competencia intraespecífica con otros consumidores d'abeyotes, esto ye, ungulaos selvaxes (corzos, xabalinos...) y ganáu en llibertá, y mayores desplazamientos ente époques d'años p'atopar recursos tróficos.

Son les principales conclusiones d'una investigación internacional, na que participa la Universidá d'Uviéu, que se publicó na revista "Science of the Total Environment", de máximu impactu na so área de la conocencia.

L'investigador de la Universidá d'Uviéu y del CSIC Vincenzo Penteriani, adscritu al Institutu Mistu d'Investigación en Biodiversidá del Campus de Mieres, recuerda que la supervivencia d'un númberu cada vez mayor d'especies ta amenaciada pol cambiu climáticu. “Ente'l 20% y el 30% de plantes y animales abulta que tan en riesgu de cambéu de rangu o estinción si'l calentamientu global va algamar los niveles proxectaos pa finales d'esti sieglu”, destaca. “Poro, el cambiu climáticu ye ún de los principales desafíos pal caltenimientu de la biodiversidá”, añede.

El trabayu publicáu agora evalúa l'impactu del cambiu climáticu na distribución de la especie usando como modelu l'osu pardu na llende más al sur de la so distribución global, nel oeste d'Irán. Los bosques montañosos d'esti país tán habitaos por poblaciones pequenes y aisllaes d'osos pardos que son propenses a la estinción nun futuru próximu. Los investigadores modelaron l'impactu potencial del cambiu climáticu pa los años 2050 y 2070 so cuatro escenarios distintos de calentamientu global.

"Los modelos de cambiu climáticu siempres hai que consideralos como una previsión posible de futuros escenarios, nada ye seguro, pero los modelos indiquen que quiciabes ún de los problemes más importantes nes próximes décades pueden ser los cambeos que les nueves temperatures puedan producir en delles de les plantes que son más importantes pal osu, sobremanera como fonte de comida pal osu cantábricu", esplica Penteriani.

Arándanos, fayeos y otres plantes que son comida importante pal osu taríen afectaes pol cambiu climáticu. ""El problema ye que si eses plantes mengüen na so área de distribución l'osu va tener menos comida, y si se mueve siguiendo les nueves condiciones climátiques, lo que puede pasar nel Cordal ye que los osos avancen siguiendo a eses plantes, esto ye, más al norte, y eso arimaríalos a les zones más poblaes d'Asturies. Y eso sería lo que determinaría la xeneración de nuevos conflictos", esplica l'investigador.

Y si "pel momento" l'osu nun tien mui mala fama ente los ganaderos, cambeos de vezos que los faigan más carnívoros "empeoraría la relación ente ganadería y osu", aventura'l científicu.

Diz Vincenzo Penteriani que magar los modelos teóricos nun son d'una seguridá absoluta, "colos enclinos actuales del clima estos cambeos ye bien posible qu'asocedan y va haber que tener en cuenta nuevos escenarios de caltenimientu y manexu del osu".

Penteriani sorraya que les proyecciones revelaron que l'área de distribución actual de la especie, que toma'l 40,8% del territoriu disponible, podría menguar ente un 10% y un 45%. Cerca del 27,4% del área de distribución actual del osu pardu n'Irán ta cubierta por una rede d'árees de protección que, según l'estudiu, cuéntase que podría menguar n'ente un 0,64% y un 5,6% por aciu del cambéu climáticu.

“La perda d'hábitats afayaízos ye un desafíu pal caltenimientu de los osos pardos porque puede facer que los osos se muevan per fuera de les árees protexíes y dar como resultáu aumentos posteriores nos niveles de conflictu ente osos y humanos”, afirma l'investigador. “La reevaluación de la rede d'árees protexíes y l'establecimientu de más árees protexíes en paisaxes potencialmente más afayaízos a los futuros cambeos debíos al cambiu climáticu, mesmo que'l caltenimientu de corredores ente les distintes árees ocupaes polos osos son estratexes cruciales pa caltener y xestionar les poblaciones amenaciaes del osu pardu”, añede.

Efectos asemeyaos nel Cordal Cantábricu

L'investigador de la Universidá d'Uviéu y del CSIC indica que los resultaos llograos pa Irán son perfectamente extrapolables al Cordal Cantábricu. Ello ye que conclusiones mui asemeyaes consiguiéronse aplicando modelos de cambiu climáticu a la población d'osu pardu de la península. Nun trabayu anterior del mesmu científicu sobre'l Cordal Cantábricu evaluóse l'impactu potencial del cambiu climáticu en siete plantes que representen los principales recursos alimentarios y d'abellugu pa la población en peligru d'estinción del osu pardu nel Cordal Cantábricu.

Estes simulaciones fueron les que suxurieron que'l rangu xeográficu d'estes plantes podría alteriase so condiciones climátiques futures, cola mayoría de los recursos de los osos amenorgando'l so algame. De resultes, cuéntase con que la población d'osos pardos pueda menguar drásticamente nos próximos 50 años y que los cambeos muevan a los osos pardos de les zones montañoses escontra otres más humanizaes, onde podemos esperar un aumentu de los conflictos y de les tases de mortalidá. “La magnitú de los cambeos proxectaos polos nuesos modelos enfatiza que les práctiques de caltenimientu centraes namás nos osos pueden nun ser amañoses y, poro, faenos falta una planificación del caltenimientu más dinámicu destinada a amenorgar l'impactu de cambiu climáticu en paisaxes montiegos”, conclúi.