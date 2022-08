"Nuevos empiezos" pa la Orquesta Sinfónica del Principáu d'Asturies. Puesta de llargo pal so nuevu director titular y artísticu, Nuno Coelho, apináu de planes ya idees. Y un día pa sentir arguyu, como señaló la conseyera de Cultura, Berta Piñán, na presentación celebrada nel Auditoriu "Príncipe Asturies", poles "propuestes felices" que dibuxen una programación ambiciosa na que destaquen como novedaes les actividaes "Collaboradores artísticos", "OSPA Fest" y "OSPA Participativa".

La xerente de la OSPA, Ana Mateo, destacó de Coelho la so "calma pa encarar los problemes". Y "el so talentu". Y el so "absolutu respetu col que trata tou". Too arriquecío pola "ilusión y les ganes" que lu acompañen.

Coelho nun disimuló la so felicidá y compromisu por difrutar de "un honor bien grande". Ta llenu de "enfotu pa entamar esti nuevu desafíu". Conoz perbién la OSPA poles sos anteriores collaboraciones y "encantóme la forma de facer música y conectar col públicu". Depués, pasó a desenvolver los sos trés proyectos. El primeru, "Collaboradores Artísticos", va realizase a lo llargo de les trés próximes temporaes col enfotu d'averar músicos de prestíu internacional al Principáu p'ampliar y diversificar la ufierta cultural de la orquesta.

La nómina d'artistes que van participar d'esti nuevu proyectu ye de primer nivel, como dexó claro'l director a la de describir de volao la so trayectoria: el violinista y director ucranianu Roman Simovi, el Cuartetu Quiroga, la mezzosoprano Fleur Barron, el pianista Javier Perianes, la viola Sara Fernández y el compositor Francisco Coll. De Barron destacó, por casu, que ye "mui creativa, un talentu escepcional que siempre busca nueves formes de comunicación col públicu". Aludió a la carrera "impresionante" de Perianes, que "ye, amás, pintor. Comparte y esplica les sos obres enantes y dempués de los conciertos". El Cuartetu Quiroga cuenta col violinista asturianu Aitor Hevia. Sara Fernández ye "un talentu nuevu emerxente, enllenu d'enerxía".

La segunda novedá presentada esti día ye l'OSPA Fest. Oxetivu: crear un eventu cultural multidisciplinar temáticu que va tener llugar n'abril del próximu añu. La lliteratura va tomar la batuta pa, aprovechando los aniversarios de Cervantes y Shakespeare y la celebración del día del Llibru, orquestar una gran cita col mundu de los llibros n'alianza cola música, lo qu'inclúi conciertos sinfónicos, visites a museos, eventos con públicu. Una de les intenciones ye atraer al públicu interesáu pola cultura en xeneral pero poco pola música clásica. Dende'l 17 al 28 d'abril n'Uviéu y Xixón. Participen la OSPA, el Cuartetu Quiroga y Fleur Barron.

A lo último, el proyectu d'OSPA Participativa va dexar aumentar los esfuerzos na busca de conexón ente la OSPA y el públicu. La idea consiste en convidar a artistes amateurs a sumase a la orquesta nun conciertu estraordinariu. El primeru va ser el "Requiem" de Verdi. Artistes conectaos pol amor a la música compartiendo espaciu con profesionales. El conciertu de Selmana Santa va tener llugar nel teatru Xovellanos de Xixón y nel Auditoriu Príncipe Felipe d'Uviéu. Participen la soprano Adriana González; la mezzo Silvia Tró; el baxu Matthew Rose; el coru Fundación Princesa d'Asturies y dellos artistes amateurs

La presentación concluyó con dellos vídeos unviaos por artistes invitaos, onde enseñen la so ilusión pol proyectu nel que van participar.

La OSPA d'abonu va ufiertar 15 conciertos n'Uviéu y 11 en Xixón. Va entamar el 13 y 14 d'ochobre con Nuno Coelho como director y Pablo Ferrández como violonchelu nuna velada qu'inclúi obres de Coll, Chaikovski, Adès y Strauss. El siguiente va ser el 18 de payares con Nil Venditti como director y Juan Ferriol (oboe). El conciertu estraordinariu de Nueche de Difuntos el 4 de payares va tener a Luis Toro Araya como director y el de Selmana Santa (30 y 31 de marzu) va cuntar con Coelho como director, la soprano Adriana González, la mezzo Silvia Tró, y el baxu Matthew Rose.

Y daqué más: la Xira OSPA de cerca, el Camín de los santuarios, los conciertos con Víctor Manuel pol so 75.º aniversariu (Xixón y Madrid), la Selmana de los Premios Princesa d'Asturies; el Conciertu de Navidá; la 75.º Temporada d'Ópera ("La dama d'alba" y "Hamlet")... Que nun apare la música.

