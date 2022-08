Les ayalgues ocultes de San Isidoro dexaron de selo gracies a l'ayuda d'un dron. L'inxenieru xubiláu Ignacio Terán acaba de crear con ayuda de la so cámara voladora y munches hores d'ordenador una visita virtual a base de videos y fotografíes del templu barrocu del sieglu XVI allugáu na plaza del Conceyu. "L'órganu qu'escuende'l coru ye una obra d'arte y la fondura de los arcos de la parte alta tamién me sorprendió", indica l'autor d'un trabayu cuayáu a lo llargo d'una intensa xornada de rodaxe a finales de xunu qu'esti amante de la fotografía comparte dende esta mesma selmana nes sos redes.

Como yá fixera a principios d'esti añu, Terán, qu'algamó la xubilación el día de Nuechebona de 2021, cumplió un suañu al consiguir recrear una visita virtual de la ilesia de San Xuan el Real. Visto l'ésitu d'esa iniciativa, va mes y mediu decidió dar un pasu más y conseñar a vista de páxaru la que fuera la so parroquia un llustru. "Agora voi a misa a la plaza d'América", sorraya l'autor.

El párrocu, José Luis Alonso Tuñón, dio-y toles facilidaes del mundu. Anque nun principiu el rodaxe diba realizase a principios de xunu, el fechu de que delles imaxes tuvieren restaurándose llevólu a retardar les grabaciones unes selmanes. "Los dos creyimos que lo meyor yera actuar cuando'l templu pudiera rellumar lo más posible", rellata sobre una xera que finalmente entamóse nuna xornada de delles hores, col edificiu zarráu al públicu y allumáu curioso pa la ocasión.

De les más de trés hores de grabaciones en bruto resultaron ocho minutos nos que rescampla la guapura del órganu que los fieles nun suelen apreciar al atopase instaláu nel coru. Terán tamién sorraya la guapura de la cúpula captada dende la so parte más alta, mesmo que los detalles de los arcos y les decoraciones que faen únicu esti templu barrocu que, según recuerda l'inxenieru, "ye la parroquia más antigua d'Uviéu".

La producción nun foi nin con muncho cenciella, pues l'autor alcontró dalgún problema inesperáu. "El dron volvióse llocu al paecer poles interferencies que la estructura metálica del templu provocó nos controles", recuerda sobre una esperiencia que sigue la llinia del so interés por inmortalizar edificios relixosos como yá fixera, amás d'en San Xuan, na ilesia de Santa María de Lluanco.

Depués de vivir 24 años en Madrid y pasar bona parte de la so vida percorriendo'l mundu por cuestiones llaborales, Ignacio Terán aprovecha'l so retiru pa, cola ayuda del dron que la so muyer-y regaló per Navidá va un llustru, inmortalizar distintes construcciones ente les que nagua por incorporar llueu dos emblemes relixosos del so queríu Principáu d'Asturies. "La mio ilusión ye poder grabar la Catedral y la Basílica de Cuadonga", apunta al tiempu que reconoz la dificultá de llevar a bon puertu los sos dos oxetivos prioritarios. "Técnicamente ye difícil llograr permisos pa disponer de delles hores con estos templos zarraos solo pa mi", esplica.

Pel momentu, l'uvieín confórmase con ver cómo persones de tol mundu afayen les coraes de delles ilesies asturianes a golpe de clic gracies a los resultaos de munches hores de dedicación. "Tengo delles semeyes d'Asturies que sumen más d'un millón de visites", cunta un Terán que se reconoz como'l primera sorprendíu pol poder d'espardimientu d'internet.