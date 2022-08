El zoo "El Bosque" d'Uviéu acaba d'ampliar la so familia. El nuevu miembru ye una cría de llobu cerval que los criadores, a poco y a poco, van reintroduciendo colos sos padres dempués de que la madre tuviere primeramente ronciega a almitila nel so mesmu espaciu vital. "Foi daqué inesperao porque estos animales cuando tan espuestos al públicu nun suelen reproducise", señala Gonzalo Rubio, responsable d'esti núcleu zoolóxicu. Podría dicise que son cobardes. Al nuevu miembru de la familia tiénenlu bautizáu como "Dora".

L'animal nació'l 13 de mayu y tuvo que ser criada pol personal del zoo. Asina de primeres la madre refugolu. "Crióse a mano, dábemos-y el biberón cada trés hores", asegura Rubio. Agora, un poco más crecidina yá come sola. Inxer acaldía medio quilu de carne, principalmente de pollu y de coneyu. Yá pesa trés quilos, na edá adulta, cuando yá tea formada dafechu va poder llegar a los 30. Diez vegaes más. Agora mesmo tien el tamañu d'un gatu domésticu. La so madre ye d'orixe alemán y de trés años, llegó a Uviéu fai yá unos años dende tierres xermanes; ente que'l so padre ye natural de Murcia, pertenecía a un particular y cuenta yá con seis años. "Ella ye muncho más reblincona, él yá ye más sele", asegura Rubio. Coses de la edá. Esti tipu d'animales pueden llegar a vivir hasta venti años.

El calter de los llobos cervales, apunta Rubio, ye bastante tranquilu. Son como unos gatos domésticos. La especie yá nun ta en peligru d'estinción. Como'l partu foi inesperáu, "Nin nos dimos cuenta de que la madre taba embarazada", asegura.

Tocantes a la situación del núcleu zoolóxicu, el conservador, Gonzalo Rubio, esplicó que no que va d'añu, esta instalación recibió más de 25.000 visites, y esperen algamar les 40.000 a la fin de 2022. "Esta temporada nun tuvimos qu'aneciar cola llimpieza y roza de la caleya que da a les nueses instalaciones, pasaron a iguala", reconoció Rubio, quien agradeció al Conceyu que contratara visites d'escolares pal próximu cursu, con una previsión de 2.500 alumnos.

El zoo tuvo severos problemes a lo llargo de la crisis sanitaria y llegó a tener dificultaes p'alimentar a les sos 300 animales.