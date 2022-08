El zoo El Bosque d'Uviéu tien una nueva integrante mui especial que llama l'atención de tolos sos visitantes. Trátase d'una cría de llobu cerval que nació por sorpresa va dos meses nes instalaciones. El so nome ye "Dora", una alusión al personaxe de dibuxos animaos que se debe a que "ye mui esploradora", asegura Gonzalo Rubio, responsable del núcleu zoolóxicu, quien añede que "La xente namórase namás vela". Ello ye qu'asina foi nel casu d'Ana Irimia, una turista de Madrid. "Nun sabíemos que taba equí. Foi una sorpresa bien guapa", afirma Irimia quien visitó'l zoo cola so fía Sofía y el so maríu Stefan Irimia.

Rubio afayó a "Dora" el 13 de mayor, cuando foi pela mañana a dar de comer a los animales. Al llegar a la xaula de la pareya de llobos cervales, afayó a la fema, "Katy", de trés años, corriendo asustada con una cría na boca, qu'al paecer diera a lluz pela nueche. "Nun lo esperábamos, porque los llobos cervales en cautividá y con falta d'intimidá nun avecen a reproducise. Amás, al ser una sola cría la barriga nin se-y notaba", asegura Rubio. La reacción de la madre punxo en peligru la vida de "Dora". El cuidador señala que "‘Katy’ nun entendía lo que pasara", y foi entós cuando los cuidadores del zoo decidieron que teníen d'ocupase ellos del cachorru.

Criar a un animal ye toa una esperiencia, tal qu'afirma Rubio, "esperanzadora cuando los ves crecer". Pero'l cuidáu d'un llobu cerval naciellu nun ye fácil. A lo llargo de los primeros díes él y la so muyer turnábense peles nueches pa llevantase cada trés hores a da-y el biberón. Amás, la pequeña "Dora" tuvo que tar un tiempu nuna incubadora. Adulces los biberones fueron más espaciaos y la cría dormía más de siguíu. Anguaño "yá ta esllechada, y come tolos díes mediu quilu de carne de pollu y de coneyu", diz Rubio. "Dora" yá pesa trés quilos y ye del tamañu d'un gatu domésticu: va siguir creciendo hasta cumplir l'añu, pudiendo algamar los trenta quilos. La madurez algámase a los dos años.

Agora mesmo "Dora" nun apara de xugar per tol recintu, y anque entá ye daqué enxencle so madre siempres ta pendiente d'ella. Eso sí, nun se reconocen como madre y fía: "‘Katy’ solo ve una cría vulnerable de la so especie a la que protexer", esplica Rubio. El padre nun ye tan cariñosu: "nun-y fai dañu, pero urnia-y si s'avera", diz el so cuidador.

La reinserción de "Dora" nel recintu de sos padres llevó un tiempu. "Primero pasiámosla per fuera por que se fueren viendo: arimábense y raspiábense una cola otra al traviés de la valla. El recintu de los llobos cervales ta estremáu en dos, una zona interior y una esterior. Primero foi a la zona interior y adulces foi pasando al esterior", esplica Rubio quien añede que "al mes yá l'axuntamos cola so madre, y ensin nengún problema".

Magar l'allegría que traxo "Dora", los responsables del zoo tienen decidío que van capar al padre por que nun haya más críes, por que ye un llobu cerval euroasiáticu y esta especie nun ta en peligru d'extinción y "nun tien sentíu siguir criando si nun va ser pa la reinserción", señala Rubio.

El zoo El Bosque nun ye un zoo namás: ye un centru de recuperación d'animales. El padre de "Dora" tien yá seis años, llegó ellí dende Murcia porque un particular teníalu como mascota en so casa. Por que nun tuviera solo otru centru mandó a otru exemplar, pero finó va un añu. Foi entós cuando llegó "Katy", dende Alemaña, por que se fixeren compañía. La pequeña "Dora" va quedar n'Uviéu, y el so cuidador asegura que cuando sía un exemplar adultu va ser muncho más tratable que los sos proxenitores yá que se crió por humanos, anque'l calter d'esta especie polo xeneral ye bien sele. Esti tipu d'animales tien una esperanza de vida d'unos venti años.

Anguaño si se visita'l núcleu zoolóxicu puede vese a "Dora" xugando per tol recintu, xubiéndose a los árboles, y dacuando xube tan alto que depués nun sabe cómo baxar y tien que dir la so madre a socorrela. Tamién intenta esguilar la valla, anque "Katy" nun tien duelu pa facela baxar. En cuanto ve a dalgún de los sos cuidadores "Dora" españa d'allegría y en cuanto los ve dientro del recintu cuerre escontra ellos, busca afalagos, rinxe como un gatu y esniza la so pequeña cabeza contra los todíos de los sos criadores. "Dora" faise querer y ye yá ún de los grandes atractivos de El Bosque, un zoo que recibió 25.000 visites no que va d'añu, y qu'espera algamar les 40.000 enantes de cerrar 2022.