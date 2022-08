Ún de los investigadores asturianos que participen nel estudiu, Xosé Antón Suárez Puente, afirma que ye "una enorme satisfaición" la nueva publicación del trabayu. "Ye una investigación de munchos años y axúntase a otres que se desenvolvieron nel grupu na última década, que fueron punteresy que revolucionaron el campu de la xenómica del cáncer", declara. Xunto a él, otros cuatro asturianos tuvieron trabayando pa llegar a estos resultaos: Ander Díaz Navarro, Pablo Bousquets Muñoz, Sara López Tamargo y Jesús Gutiérrez Abril.

La collaboración internacional ente tantes instituciones permitió que medrara bultablemente'l númberu de pacientes estudiaos, que fueron 1.148. "Agora conócense un total de 202 xenes que cuando sufren una mutación provoquen esti tipu de cáncer; son el doble de los que se conocíen hasta agora", esplica l'investigador del Institutu Universitariu d'Oncoloxía de la Universidá d'Uviéu. Suárez Puente ye'l coautor principal d'este esti estudiu, xunto a Elías Campo, xefe del grupu de Patoloxía molecular de les neoplasies linfoides del Hospital Clínicu de Barcelona. Dambos son investigadores del CIBERONC (Centru d'Investigación Biomédica en Rede Cáncer).

Esplica l'asturianu que lo consiguío supon una gran meyora pa la medicina personalizada, que consiste na alministración del tratamientu específicu a cada paciente en función de les sos particularidaes xenétiques. "Conocer el mapa xenómicu completu d'una enfermedá pon los pegollos pa esa medicina personalizada, porque al conocer los xenes que tán mutaos en cada paciente podemos calibrar meyor cómo va evolucionar la enfermedá nél, o qué melecina ye más afayaíza pa esi paciente concretu", esplica. La leucemia linfática crónica ye la más frecuente nel mundu occidental, con una incidencia de 5 casos por cada 100.000 habitantes al añu. "N'Asturies les cifres tán na llinia col restu de países europeos, lo qu'equí supondría que se diagnostiquen alredor de 80 casos nuevos al añu", esplica Puente.

La evolución de los pacientes diagnosticaos ye bien desemeyada, por que en dalgunos la enfermedá evoluciona perrápido y en cuestión de meses fae-yos falta tratamientu (que puede ser mui agresivu) y otros pueden pasar munchos años ensin desenvolver clínica y nun precisar melecina nenguna. Por eso ye tan importante desarrollar esti mapa xenéticu: "Esti estudiu, el más grande publicáu hasta la fecha, va dexar empobinar meyor a cada paciente y amenorgar esa variabilidá", afirma Puente. Hasta agora nesta enfermedá estremábense solamente dos tipos de pacientes, pero gracies a toa esta nueva información xenómica catalóguense hasta 8 subgrupos distintos.

Xosé Puente destaca que tola nueva información sobre esti tipu de cáncer del sangre púnxose a disposición de la comunidá científica. "Siempre quixímos compartir les meyores con otros grupos que tán trabayando na leucemia linfática crónica, por que tengan accesu a cualquier mutación nueva y poder avanzar más aína na conocencia de la enfermedá, porque los grandes beneficiaos por estes meyores siempre tienen que ser los pacientes", conclúi.

Una llinia d'investigación aniciada pol bioquímicu López Otín va 14 años





La caracterización xenética de la leucemia linfática crónica conclúi agora con una llinia d'investigación qu'entamó va años. Y nesos entamos tuvo muncho que ver el bioquímicu Carlos López-Otín. Anque Otín nun formó parte d'estos últimos estudios, la so aportación dio entamu a una llinia na que los equipos de la Universidá d'Uviéu lleven 14 años trabayando, con grandes avances nesti tiempu que dexaron ameyorar na conocencia de la enfermedá.

Ello ye que nun ye la primer vegada que la revista internacional «Nature» se fai ecu de los estudios del equipu entós lideráu por Otín, yá qu'en delles ocasiones fueron publicaos los llogros consiguíos na secuenciación del xenoma de la leucemia linfática. Agora que se consiguió descifrar toos esos xenes, a los pacientes diagnosticaos cola enfermedá puede facése-yos un estudiu xenéticu que se compare con perfiles asemeyaos y a partir d'ello facer un pronósticu de cómo va ser la so evolución y la so respuesta a los tratamientos. Esto ye, podrá sabese bien aína si un paciente va tener una enfermedá indolente, si la leucemia va amenorgar dempués d'aplica-y un tratamientu concretu o si la so variante ye agresiva y rique mayor medicación.

Los científicos participantes nel estudiu compartieron les sos meyores con tola comunidá científica tresformando'l mapa xenéticu qu'afayaron nun portal web interactivu por que pueda ser utilizáu por tolos investigadores y avanzar más rápido na llucha contra esti cáncer.