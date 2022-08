La Feria Internacional de Muestres d'Asturies volverá tener un requexu pal disfrute artísticu. El de la Corporación Masaveu que pa esta ocasión escoyó una docena d'obres de la so colección particular pa rindir homenaxe al Reinu d'Asturies, que ye precisamente'l títulu de la esposición que va enllenar el so pabellón ferial.

Igual que fixeron nel 2018, cuando la compañía axuntóse al triple aniversariu rexonal –el decimotercer centenariu de los oríxenes del Reinu d'Asturies, centenarios de la coronación canóniga de la imaxe de la Virxe y la declaración pol rei Alfonso XIII del Parque Nacional de la Montaña de Cuadonga–, esti añu faen lo propio col resalte al Reinu d'Asturies: «Ye un actu de reconocencia, por cuanto supunxo l'entamu d'un proyectu políticu, cultural y espiritual que va marcar y definir, en bona midida, la historia d'España y sobre manera, la realidá asturiana», señalen dende la Corporación Masaveu. Les obres escoyíes, espliquen, «nun tienen filo directu col periodu históricu», pero los artistes escoyíos sí tán englobaos ente los que desenvolvieron el so arte dientro d'una perspectiva asturiana. Amás de diez pintures, la muestra inclúi dos grabaos de Bartolomé Maura y Montaner –el grabador calcográficu español más importante na España decimonónica y gran copista d'obres del Prado, sobre manera de Velázquez– que son la representación de dos vistes de Cuadonga a partir d'entrambos dos dibuxos de Roberto Frassinelli, l'alemán de Corao. Ún de los grabaos ye una vista xeneral del real sitiu y l'otru un dibuxu del camarín diseñáu precisamente pol artista y arquiteutu alemán. El primeru de los grabaos, «Cuadonga, vista xeneral de la cueva», de 1877, amuesa na so grandiosidá'l paisaxe de Cuadonga col monte Auseva como presencia solemne. L'otru, «Cuadonga, vista interior del Santuariu», tamién de 1877, recrea l'ambiente de devoción popular qu'había nesi espaciu. Dambos grabaos fueron adquiríos en puya en 1994 ya incorporaos a los fondos de la Colección Masaveu esi añu. El restu d'obres son, na so mayoría, olios d'asturianos: Luis Menéndez-Pidal, Juan Martínez Abades, Evaristo Valle, Francisco Casariego Terrero, Eugenio Tamayo, Mariano Moré Cors y Paulino Vicente. Les dos esceiciones son dos obres con protagonista: la del malagueñu Daniel Quintero y la so «Semeya de Severo Ochoa», que forma parte de la colección privada de Masaveu dende 1989, y la del catalán José María Marqués García qu'amuesa al fundador de la Casa Masaveu, Pedro Masaveu Rovira. Entrambes semeyes yá pasaron, va años, pela Feria Muestres de Xixón, pero non toles obres arrexuntaes tienles visto'l públicu. En concretu «Lluna llena sobre la bahía», oliu de 1893 del xixonés Juan Martínez Abades y dedicáu a la so hermana Ángela, va esponese por primer vegada formando parte de los fondos de la Colección Masaveu nesta ocasión. Tamién va ser la so primer esposición al públicu pal oliu del uvieín Francisco Casariego que lleva por títulu «Panera con panoyes»; y la obra titulada «El Fontán», de 1950, un oliu del uvieín Paulino Vicente.