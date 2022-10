A 61,7 euros sal caúna de les 1.932 amasueles de ríu qu'agora reposen tranquilamente so les agües del Narcea, alredor de les pilastres de la ponte de Quinzanas (Pravia), dempués de pasar unos meses daqué entamanaes l'añu pasáu. Un preciu de luxu que nada tien qu'envidiar, por casu, al eleváu que suel algamar el campanu del Narcea, el primer salmón que se prinda na campaña y que ye'l "rei" indiscutible nel granible pozu de Ponte Quinzanas. Anque agora esi protagonismu tien que lu compartir coles valioses amasueles.

Nesti casu, los 61,7 euros por pieza salen de dividir lo que costó'l so treslláu, un total de 119.321 euros, ente'l númberu d'exemplares de "Náyade margaritifera margaritifera" que fixo falta retirar pa iguar la citada ponte. El Principáu acabó gastando unos 1,9 millones d'euros en reparar la infraestructura, seriamente estropiada, lo qu'obligó a cerrala al pasu de coches y peatones na primavera de 2021. La obra licitóse en mediu millón d'euros, pero finalmente'l so costu amplióse por cuenta de socesivos cambios. La cuestión ye que más de cien mil euros de lo que s'emplegó en reparar el pasu –clave nes comunicaciones ente los vecinos de Santiso, Quinzanas y Pravia– fueron destinaos a caltener la citada amasuela de ríu, "un moluscu bivalvu bien escasu, catalogáu como especie n'estinción y protexíu pola Directia de Hábitats cola so máxima categoría: ye una de les diez úniques especies del xéneru ‘Margaritifera’ que viven nel planeta".

Asina lo espón per escrito'l conseyeru de Mediu Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, na respuesta al diputáu del PP Álvaro Queipo, quien s'interesó esti pasáu branu pol "costu de caltenimientu y reinserción" de les amasueles d'agua duce afectaes pola citada obra. Mentanto los vecinos de Quinzanas y los pueblos de la redolada clamaben al cielu por que la reforma de la ponte –que se cerró por cuenta de que fundió la pilastra central– entainara, so les agües del Narcea había un motivu por qu'asocediera tolo contrario. Porque la retirada de caún de los 1.932 exemplares –1.877 na marxe derecha y solo 55 na esquierda– nun foi una operación cenciella y llevó el so tiempu.

Según espón Calvo, hubo que facer una prospección, ellaborar l'informe de les amasueles alcontraes y facer el so treslláu. Los moluscos pasaron un tiempu alloñaos de la ponte de Quinzanas, bien guardaos, hasta que concluyó la fase de trabayos que yá nun afectaben a que pudieren volver al so llugar orixinal. Foi entós cuando empezó'l trabayu de los buzos pa devolvelos a so casa y asitialos na so posición orixinal. En tou esti procesu hubo más operaciones: instalación, fixación y naturalización de xaulones, l'informe relativu al so númberu, marcaxe con microchips del 20% de los exemplares y una revisión selmanal de los mesmos. Tamién se recoyeron los cascos d'amasueles muertes, "un total de 36", concreta'l conseyeru de Mediu Rural.

La obra de la ponte ta rematada, anque non ensin contratiempos: al discutiniu polos retrasos, xunióse que cuando s'abrió'l pasáu ochobre afayóse que dellos vehículos nun podíen pasar por ser mui estrechu, asina qu'hubo que lu iguar pa desesperación vecinal; amás, los pescadores de salmón quéxense de que'l cambiu de les pilastres influyó nes corrientes del ríu y perxudicó les captures. En mayu liquidó'l proyectu, en 1,9 millones d'euros.

Pero la historia de les amasueles de ríu nel Narcea nun acaba ende. Porque a esta cantidá va haber que sumar 96.500 euros más por mor del siguimientu y observación de la población de náyade a lo llargo de cinco años na redolada de la ponte de Quinzanas. Al cotizáu salmón del Narcea nun-y queda más remediu que compartir el so tronu.