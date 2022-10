La historia del médicu que salvó al vinu de Cangas

Nos periódicos de la dómina, en 1894, pocu menos que lu insultaron por alarmista. Pero fueron la so previsión y la so capacidá d'innovación frente a la plaga tarrecible de la filoxera les que llograron salvar el negociu del vinu de Cangas y, amás, asitialu al altor de les grandes rexones productores de vinu n'España. El Muséu del Pueblu d’Asturies acaba de publicar "Diario de un viticultor de Cangas del Narcea (1902-1907)", escritu por José Gómez López-Braña, un acomodáu médicu nacíu n'Allande en 1850 y fináu en 1921 que dedicó la so vida a la so pasión: el cultivu de la vide. Esti documentu escepcional –nun esiste otru asemeyáu d'esti ámbitu n'España– apurre una viviega y detallada semeya de la producción vinícola nel conceyu cangués, una actividá que s'allargó dende la Edá Media hasta la Guerra Civil, yá nel sieglu XX, y que tres décades acutada casi al ámbitu domésticu volvió convertíse nesta nueva centuria nuna referencia, cola producción acoyida a la Denominación d'Orixe Protexida "Vinu de Cangas" (nueve bodegues). La edición, gracies al estudiu preliminar de Juaco López, director del Muséu del Pueblu d’Asturies, tamién rescata y rescampla la figura d'un innovador qu'arriesgó'l so capital nel campu y sirvió como modelu por qu'otros siguieren el camín de la rentabilidá.

Dende'l sieglu XVI, el vinu de Cangas gociara del privilexu real: ellí onde hubiera viñes nun podía vendese nengún otru de vinu de fora. Esi privilexu terminó en 1834 y dende entós "el vinu (cangués) va tener que competir con otros más baratos nel so propiu terrén". Nun ye yá que nun s'abrieren mercaos, tamién a mediaos del sieglu XIX empezaron a aportar d'América distintes plagues y enfermedaes qu'amenaciaben con arruinar tolos cultivos. N'otros conceyos fixéronlo. El oídium, que se detectó en 1853, acabó coles últimes viñes que quedaben en Grau, Pravia y Les Regueres. El segundu güelpe, catastróficu en toa Europa, foi la filoxera. En 1878 aprució n'España y, quince años dempués, llegó a Cangas. Y ende la intervención de José Gómez González-Braña resultó clave. José Gómez naciera en 1850 nel pueblu de L’Enxertal, en San Martín del Valledor (Allande), nuna familia acomodada y culta. El so padre yera ciruxanu tituláu pol colexu de Medicina de San Carlos, en Madrid. Él siguió l'exemplu paternu. Tamién estudió Medicina en Madrid y depués volvió a Cangas, onde viviera col so tíu dende los 14 años. Exerció la medicina (anque arrenunciaría a ella en 1906), foi profesor d'agricultura nel Colexu d'Enseñanza Secundaria de la villa canguesa y alredor de 1880 abrió ún de los primeros comercios de la capital del conceyu. Taba na planta baxa de so casa. Yera conocíu como'l Comerciu del Médicu. Pero la so verdadera pasión, l'actividá a la que dedicó la so vida, foi'l cultivu de la viña. Foi un autodidacta llector de revistes de viticultura francesa y posesor d'una importante biblioteca especializada. Llegó a tener cuatro bodegues a finales del sieglu XIX y más de siete hectárees propies de viñes, amás d'otres n'arrendamientu. Comercializaba cola marca "Bodegas del Médico" y casi tou se vendía fora de Cangas, en barriques. José Gómez foi'l primeru que sollertó que la filoxera, magar el supuestu aislamientu de la zona, llegara a Cangas. En 1894 l'amenaza nun yera menor pa un negociu qu'entós ocupaba 801 hectárees del conceyu, onde había llantaes 4,1 millones de vides. Como pasara década y media, desque la plaga aportara a España, la solución yá se conocía: había qu'escepar toos esos viñeos y llantar cepes americanes que depués s'inxertaben con variedaes locales. Pa toa esa xera, esi mesmu añu, el Serviciu Agronómicu de la Provincia d'Uviéu decidió crear un viveru de vides. Pero foi namás una decisión: nun hubo dineru nin nesi añu nin al otru. Tampoco'l Conceyu llogró entamar el so propiu viveru. Énte esta situación, José Gómez tomó la iniciativa y creó los suyos propios, colos que llogró facer en Cangas más d'un millón d'inxertos al añu. Los viticultores cangueses, con José Gómez ente los principales, nun ye yá que llograren vencer a la filoxera, sinón que'l plantíu de nueves cepes redundó en más producción d'uva. "Y neso paez que foi primordial l'exemplu y los bonos resultaos que llogró José Gómez, qu'aprovechó esta crisis pa entamar nos sos viñeos los últimos adelantos", destaca Juaco López. Como exemplu d'esa espansión son les cuentes de les viñes del Conde de Toreno. Nel sieglu XIX namás llograben colleches de 20.000 llitros de manera escepcional. Tres la reconversión favorecida pola filoxera, lo normal yá yera rebasar esa cantidá. Y superar los 30.000 llitros dacuandu". El "Diario de un viticultor", col magníficu estudiu introductoriu de Juaco López, nun ye yá que facilite un averamientu a la historia del vinu de Cangas y d'otros "espíritus innovadores" que, como José Gómez, contribuyeron a que la contorna pudiera oldease a los territorios vinícoles más avanzaos d'España. Tamién permite disfrutar de la bona prosa de José Gómez y de la "relaxante" llectura qu'apurre, según la califica'l director del Muséu del Pueblu d’Asturies. Valga un exemplu, tomáu de la entrada del 15 d'abril de 1903: "Vegetación. En Gamones estuve deslechugando y pude admirar el buen aspecto del cepado y los muchos racimos que nacen. Como todos los años por este tiempo todo sonríe y promete mucho, llenando el espíritu de esperanzas; luego vendrán algunos hielos, después nieblas y fríos, más tarde oídium y mildiu, fríos y lluvia a la madurez si antes no sobrevino además algún pedrisco, y cuando llegue la vendimia ¡que mermados los productos tan arrogantemente ofrecidos ahora! Así es todo. Trabajemos sin debilidades. Lo demás es cuenta de Dios".