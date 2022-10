Alfonso tornó al Centru Asturianu de Madrid del 3 al 9 d'ochobre con una esposición de 10 acuareles de la so última etapa. El fundador de LA NUEVA ESPAÑA y creador de Pinón, Telva y Pinín cultivó a lo llargo de tola so vida l'acuarela, centrada nel paisaxe asturiano de valles y quintanes, a los qu'equí axunta una de la catedral d'Uviéu y de Cuadonga, una del Fontán, un par de marines y dos de los sos paisaxes de Roma: el Coliséu y Santa María la mayor.

Alfonso Iglesias (Navia, 1910- Uviéu, 1988) vivió 30 años en Madrid y yera un habitual del Centru Asturianu. La so nuera, Irene Carbonell (vilba del so fíu Esteban), responsable d'esta esposición recuerda: "Conocí a Alfonso cuando yo tenía 23 años y sigo estelada pol so talentu, la so capacidá de trabayu y les sos cualidaes de pintor y dibuxante". El dibuxante, tremendamente popular en vida, presumía de vender les sos esposiciones completes nel tiempu en que la so muyer, Tina García Espina, entraba y salía d'una misa.