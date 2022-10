Enantes de la polémica intervención na plaza d'Hermanos Orbón, el patrimoniu avilesín vivió otros sacudiones pol so estáu de caltenimientu por intervenciones poco afortunaes que llegaron a estropiar la so "integridá". Conséñalo nun pormenorizáu informe, de 1 de xunetu de 1938, Luis Menendez-Pidal Álvarez, Comisariu del Serviciu de Defensa del Patrimoniu Artísticu Nacional, d'ascendencia asturiana, fíu del pintor Luis Menéndez-Pidal. El documentu, que puede consultase, en copia dixital, dende la páxina web del Institutu de Patrimoniu Cultural d'España (IPCE), revela que, dende la llegada de los Franciscanos a l'antigua ilesia de San Nicolás (anguaño conocida como la de los Padres –el so titular ye San Antonio–), del sieglu XIII, realizáronse obres qu'alteriaron l'estáu orixinal del monumentu. Y cita Menéndez Pidal: "la destrucción del sepulcro de los Campos Sagrados y de la capilla del mismo nombre, desmontando celosías de hierro forjado de esta; la destrucción de rejería gótica que cerraba la entrada de la capilla de los Solís y la destrucción de la tribuna particular de la capilla de los León".

Nuna visita posterior, el que foi ún de los grandes defensores de la restauración del patrimoniu apreció nueves intervenciones en "tan venerable monumento" que "vienen a dañarlo todavía más". Apunta, nesa ocasión l'arquiteutu que "sobre el pavimento antiguo formado por grandes losas de piedra, fue tendido otro pavimento en la nave de la iglesia, ocultando el primitivo, construido con una gran masa de cemento y baldosín hidráulico de dibujos corrientes". Una valoración que guarda munches semeyances col informe unviáu'l pasáu agostu pola Conseyería de Cultura al Conceyu d'Avilés –84 años dempués de que Menéndez Pidal llanzara'l primer gritu d'auxiliu polos daños al patrimoniu– alvirtiendo nesti casu de que los trabayos realizaos hasta esi momentu na plaza del mercáu nun cumplíen coles característiques orixinales o tradicionales del conxuntu históricu (Bien d'Interés Cultural). Como'l Serviciu de Patrimoniu de la Conseyería agora, Menéndez Pidal pidió que s'iguaren les alteraciones que sufriera esti monumentu y pidió oficiar una orde empobinada al superior de la comunidá franciscana d'Avilés por que se llevantara'l soláu echáu sobre'l pavimentu de la nave de la ilesia. Amás, l'arquiteutu esixó que les obres de pintura realizaes na nave del templu nun siguieren nes capiyes llaterales y que se llevantara la pintura sobre les partes de sillería, devolviendo a la ilesia de los Padres "a su primitivo estado". Nel cuidáu de la "ayalga artística", Menéndez Pidal anota'l papel que desempeñó'l sacerdote José F. Menéndez n'Avilés, del que diz: "es persona muy inteligente y dedicada de lleno a lo que puede hacer en bien de la conservación de monumentos". A finales de xunetu de 1938, la relación de bienes onde facía falta intervenir, a xuiciu del arquiteutu, "para evitar su ruina total", incluyía la ilesia avilesina de Sabugo, "románica, destruida por el fuego; es preciso cubrir y dotar de puertas a sus huecos", plantegaba; amás d'en la capiya de los Alas, pa "completar la reparación de armaduras". Dende la parroquia de San Nicolás tamién fixeron saber a Menéndez Pidal que cola subvención de "trés mil pesetes" concedida pol Gobernador Civil yá s'empezara a intervenir en Sabugo, que'l so teyáu y capiyes llaterales "taben estrozaes"; tamién na capiya de los Alas, que los sos sepulcros fueron "profanaos" y en San Nicolás, onde se pidía una "defensa" pa la so singular pila bautismal.