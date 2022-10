Entamó too nel 2014, cuando Pablo Basagoiti taba somorguiáu nel proyectu fotográficu "Cuadrante", pol que diba percorriendo tolos espacios de la ciudá. Coincidió que nesi momentu diba valtase l'Oasis, mítica sala de fiestes, pa construyir un McDonald´s. Violo claro entós: tenía que fotografialo cola so cámara. A la so llegada coincidió que taba'l dueñu, que lu dexó entrar nel establecimientu, inauguráu en 1954. Con eses imaxes previes al valtamientu, más les de la so evolución, Basagoiti construyó una esposición, que consta de 26 imaxes, que puede vese nel Antiguu Institutu, sol títulu "Mc Oasis Ref. Cat.: 7046016 TP8264N. Una estratigrafía del ociu local".

"De toles sales de fiestes, yera quiciabes la más emblemática, y la que tenía mas personalidá", rellata Basagoiti, sobre'l motivu pol que cree que merez la pena ver el relatu que construyó p'amosar el tresformamientu d'un espaciu emblemáticu de la ciudá. "Tenía esa decoración tan especial. Amás funcionaba dende 1954, hai munches xeneraciones que pasaron perhí, alcordances de fiestes, amigos, novies y momentos bien felices", cuenta l'artista d'esti proyectu, qu'al so xuiciu, non solo dexa recordar tou eso, sinón tamién revivir toos esos sentimientos con un montaxe especial pa la ocasión. La muestra, amás de les 26 fotografíes, inclúi una proyección nuna pantalla d'una imaxe fixa de la pista de baille, que va tresformándose en distintos colores, como si fora d'un día de fiesta na sala. Amás, les lletres orixinales d'Oasis, al pie de la palmera qu'apaecía a la entrada del local, tamién van tar visibles. "Puede vese tou, dende la cabina del disck jockey a la barra, hasta coses actuales como l'interfonu onde se pide agora la comida", comenta l'autor d'esta muestra. Basagoiti destaca la importancia que tuvo poder ver de cerca a lo llargo de casi trés años esti cambiu. L'Oasis convirtiérase nuna montonera d'escombriu. "Tuvi la suerte de ser testigu de cómo una parte de la nuesa historia local sumía, mentanto sobre ella irguía una nueva forma de sociedá: la de la globalización, la del marketing y el consumu, que constrúi los sos cimientos sobre les alcordances d'una más auténtica o, polo menos, más artesanal", esplica, primero d'afondar nesa idea que buscaba nel so proyectu orixinal "Cuadrante", de radiografiar Xixón nun espaciu y un tiempu determinaos: "A la fin fálase un pocu de cómo se tresformen les civilizaciones, ves una cai, o una paré, y pienses que siempre tuvo equí, pero nun ye asina, y ye más, dalgún día va dexar de ser daqué", comenta, p'amestar dempués: "A la fin tresfórmase tou en daqué global, nel márketing. Esi espaciu únicu queda en daqué que podría tar en cualesquier otru país y que sería idéntico". La muestra va tar abierta hasta'l 6 de payares.