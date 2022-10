Una investigación liderada pola Universidá d'Uviéu identificó per primer vegada los mecanismos qu'utilicen los árboles pa recordar situaciones ambientales desfavorables como les foles de calor o los periodos de seca. Una memoria que, amás, ayúdalos a responder cada vez meyor en socesivos periodos desfavorables, cada vez más frecuentes pol cambiu climáticu, y lo qu'abluca más, tresmitir esa información a los sos fíos. Asina se publicó en dos revistes especializaes y de gran impactu nel ámbitu investigador, "The Plant Journal" y "Environmental and Esperimental Botany".

Los autores del trabayu, investigadores de la Área de Fisioloxía Vexetal del Departamentu de Bioloxía d'Organismos y Sistemes de la Universidá d'Uviéu, rescamplen que'l cambiu climáticu yá ye una realidá y nesi contestu "resulta esencial entender los mecanismos qu'espliquen cómo respuenden les plantes y cómo s'afayen a estes situaciones ambientales desfavorables". Los investigadores espliquen que la llonxevidá de los árboles y la so vida afitada nun mesmu sitiu fae que tengan qu'aguantar munches situaciones estresantes en forma de seques, foles de calor o fríu, parásitos... "La supervivencia animal anicia en gran midida na esperiencia, que nos permite una meyor evaluación, anticipación y respuesta énte un riesgu y esta esperiencia afítase na memoria", esplica Luis Valledor, profesor titular de Fisioloxía Vexetal de la Universidá d'Uviéu. "Nes nueses investigaciones revelemos qué estratexes tienen los pinos pa recordar un estrés, y cómo pueden pasar esta conocencia a la so descendencia", axunta. Les plantes nun tienen una memoria complexa basada nun sistema nerviosu sinón que tienen sistemes muncho más simples a nivel celular. Cuando la planta ta sometida a un estrés, la maquinaria epixenética activa los xenes necesarios pa responder y, amás, modifica la trescripción por que la célula pueda sintetizar formes protéiques alternatives, denominaes isoformes, que permiten aguantar meyor l'estrés. N'acabando'l periodu d'estrés, la mayoría de les proteínes vuelven al so estáu orixinal. "Col nuesu trabayu demostremos per primer vegada cómo esti mecanismu, denomináu splicing alternativu, caltiense pa un pequenu númberu de xenes una vegada que cesa l'estrés. Esta ye una de les bases de la memoria de les plantes", destaca Víctor Fernández Roces, investigador del Área de Fisioloxía Vexetal de la Universidá d'Uviéu. "Amás espliquemos los mecanismos moleculares implicaos nel primáu de granes, esto ye, cómo les madres pueden tresmitir parte de les sos conocencies a la so descendencia por que puedan afayase meyor a la redolada dende'l momentu mesmu de la xerminación", comenta Lara García-Riola, investigadora nesta mesma área. Estos trabayos suponen, dicen los especialistes, non solo una gran meyora en ciencia básica, "afayando nuevos mecanismos implicaos na capacidá d'adaptación a la redolada y la resiliencia de los árboles", sinón tamién en ciencia aplicada, cuidao que munches d'estes molécules podrán usase como biomarcadores. "Los biomarcadores van permitir escoyer aquellos individuos que puedan afayase meyor a localizaciones concretes y, amás, apurren una información relevante pa evaluar en tiempu real l'estáu fisiolóxicu de los nuesos montes. Son una pieza clave p'ameyorar la so xestión y sostenibilidá nel actual contestu de cambiu climáticu", destaca Mónica Meijón, profesora titular de Fisioloxía Vexetal de la Universidá d'Uviéu.