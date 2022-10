"Plasmo al ver la capacidá de progresión que tenía". L'artista Fernando Redruello inauguró esti día nel Muséu Evaristo Valle la so esposición "De-formación. La piel desnuda". Ye una nuestra con casi mediu centenar de pieces, na que recupera trabayos formativos fechos ente 1970 y 1974, cuando estudiaba na Escuela de Belles Artes. "Ye bien interesante ver esa evolución, porque tán reflexaes les etapes de los cuatro cursos", apunta l'artista de L.luarca (Valdés).

El públicu pudo disfrutar esti día per primer vegada d'estes creaciones, que tenía casi escaecíes nel so taller y que podrán vese hasta'l próximu mes de marzu. Redruello escoyó mediu centenar de pieces d'ente les más de 60 grandes y 200 de tamañu pequeñu que tenía atroxaes nel so taller. "Paulino", del añu 1973, un carboncillu y lápiz compuestu sobre papel, onde apaez una figura entera y sentada; o'l dibuxu "Maniquí con cabeza de Niccolò de Uzzano, atribuyida a Donatello", con otra figura echada y resalte de les plegues y escayoles, son dos de los trabayos espuestos y que recueyen la esencia de la xera de Redruello, según les fases que travesó fai yá mediu sieglu, cuando yera alumnu de la Escueles de Belles Artes de San Fernando.

Na presentación d'esti día nel Evaristo Valle, l'artista tuvo acompañáu por Pablo Basagoiti, responsable de Comunicación del Muséu, y Francisco Zapico, especialista n'arte.

"En delles pieces la busca de ritmos inéditos pola posición y el degomán conduz a estremar la importancia de la relación ente la figura y el fondu", dixo Zapico. "Namás percibir les obres que s'enseñen reconocémosles como coses percuidaes pero tamién mui auténtiques y conmovedores, chiscaes de veracidá, insuflaes de sensibilidá", axuntó sobre'l trabayu de Redruello, qu'entá tien pendiente otra muestra que va ser inaugurada'l próximu payares nel Muséu Nicanor Piñole.