Los insultos d'Asturies siempre suplieron enforma. Solo hai que pensar en dalgún visitante al que nun-y gusten les palabres babayu, maizón o repunante. Tienen un bon sonar y, lo meyor de too, suelen abultar poco agresivos. Asina que puede enllenase un discursu d'improperios y consiguir que namás salten llárimes de risa. Ye lo que se suel dicir, un ésitu seguru.

Esa seguridá, o asemeyada, ye la que tienen dende va dellos meses los editores de Balbino, que sacaron de les estanteríes de les llibreríes de vieyu y segunda mano –onde quedaba dalgún exemplar perdíu– el llibru «Teoría del insulto en Asturias», del gallegu afincáu n'Asturies José Manuel Vilabella. Un peculiar llibrín qu'en 1985 editó Fernando Zuazua –nuna distribución gratuita d'Alsa– y que circuló dellos años como un bien apreciáu namás pel boca-oreya.

Conocedores del so valor y el so potencial, la editorial de productos Balbino, una firma uvieína que convierte «histories n'oxetos», repescó'l trabayu compilatoriu de Vilabella, dio-y una cuidada edición con dibuxos de Néstor, y nos últimos meses «nun dexemos d'unviar exemplares a tolos puntos d'España. Ye un llibru que coyó aire ente otra xeneración d'asturianos, más mozos que los que conocieron el llibru n'orixe; pídenlu de trés en trés y eso, siendo un productu cientu per cientu asturianu, ye bien prestoso», esplica Pedro Zuazua, de Balbino. A él fíxo-y tovía más ilusión esta reedición porque nos años 80 el llibru orixinal editolu so padre.

Ensin planches que se caltuvieren, a Zuazua fíu tocó-y picar a mano toles páxines otra vuelta, y reconoz que s'escacharró de risa. El llibru editóse va meses pero una campaña d'ésitu, pel branu, que dinamizó en redes sociales l'humorista Joaquín Pajarón acabó por rematar la xugada. La campaña sopepexaba'l llibru al tiempu del primer mundial del insultu n'Asturies. El citáu mundial llogró casi 80.000 participaciones y acabó empericotiando al «faltosu» al primer puestu. El proyectu de Balbino ye tresversal y dio-y salida, tamién, a una edición de zapatielles con nomes d'insultos. Poques gracies, babayu tien el so look. Ye, en versión calzáu, el «pellizco de monja» del que fala Vilabella pa referise a unos insultos asturianos sobre los que teorizó va casi 40 años y que-y ratificaron que tán a mediu camín ente la ironía, la espresividá y l'improperiu.