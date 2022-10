La sesta edición del festival d'arte mural Parees volvió enllenar otru puñáu de medianeres de la ciudá, cuatro nesta ocasión, con tradiciones, memoria y redolada social de los barrios d'Uviéu. D'esi diálogu ente los artistes internacionales y el contestu asturianu y local, favorecíu pol trabayu del colectivu Raposu Roxu, salieron, traxes rexonales con colores del desiertu, triciclos d'esplosión colorista flúor o vendedores del Fontán recuperaes d'una fotografía de va mediu sieglu.

Los cuatro murales d'esta edición ellaboráronlos Taxis, un artista polacu criáu en Grecia, el marroquín Samir Toumi, la portuguesa Mariana Duarte Santos y la porruana Nieve Sita.

Nel primer casu, de les clases del colexu públicu Novo Mier, en Pumarín, surdieron dibuxos ya idees que dexaron a Taxis centrase nes dos ruedes. Aprovechando'l volume del edificiu del centru educativu que sobresal perriba del teatru de Pumarín, pudo realizar un mural doble, con una fachada dedicada al triciclu y otra a la bici con ruedines.

El marroquín Samir Toumi trabayó n'Oteru y retrató a una familia vistida col traxe tradicional, basándose, de la mesma, nes fotografíes que'l diseñador asturianu Constantino Menéndez (Made By Kös) realizó a una neña y los sos padres vistíos por él. Toumi añedió, a la familia, los colores del so Sáhara natal y una declaración so: "Soi una colección de momentos, pero tolo que tengo ye esti intre".

Nel casu de la portuguesa Mariana Duarte Santos, recreó nel entamu de la cai Azcárraga una fotografía de 1968 de Francisco Ruiz Tilve d'una vendedora del Fontán.

A lo último, la porruana Nieve Sita ilustró con colores fuertes y estilu post-naïf el refrán "si tien arreglu, s'arreglará. Si nun lu tien, arregláu ta". Ta asitiáu na paré so la Rondar Sur que forma parte de la vía que conduz al Parque d'Iviernu, un allugamientu que Parees utiliza per tercer vegada, dempués de que pintaren ellí Bartian Prindes, en 2017, Kruella d’Enfer, en 2018, y agora l'asturiana Nive Sita.

Nesta edición Parees espardióse con un taller de muralismu pa families, celebráu la pasada fin de selmana y en payares, va celebrase "DiVeRsAs", otru taller de muralismu comuñal pa visibilizar espresiones artístiques diverses. Esta actividá faise en collaboración con "CenArte", Centru de normalización al traviés del arte que forma parte de la Fundación Vinjoy.