La vuelta a España al traviés del gastu en polítiques sociales clasifica a Asturies nun llugar destacáu. La suma de la inversión en sanidá, educación y actividá asistencial sal-y a cada asturianu a una media de 3.293 euros, la cuarta cantidá más alta nel orde autonómicu y la segunda si solo se computen les comunidaes de réxime común. Un estudiu recién sopelexáu pola Asociación de Directores y Xerentes de Servicios Sociales, iguáu con datos de 2021 y pensáu pa evaluar la evolución del gastu de los gobiernos rexonales nel añu de la pandemia, otorga al Principáu un llugar de privilexu que puede ser matizable nel descensu al detalle, porque sal meyor paráu na sanidá y los servicios sociales que na enseñanza, pero al que nel cómputu global namás lu superen les inversiones per cápita del País Vascu y Navarra. Aparte de les autonomíes de réxime foral, namás la d'Extremadura. La cifra promediu asturiana llevántase cerca de quinientos euros perriba de la media nacional y avérase muncho más a los 3.747 euros per capita que faen líder a Navarra qu'a los 2.400 y 2.200 que baxen hasta'l penúltimu y el postreru puestu, respectivamente, a Cataluña y la Comunidá de Madrid.

El matiz internu d'esta cuenta global otorga más protagonismu al gastu en salú y en servicios sociales que la factura de la enseñanza y de mano reincide nun datu que yá se fixo habitual nesta estadística: Asturies ye la rexón española con mayor inversión por habitante nel so sistema sanitariu, a razón de 1.931 euros por asturianu –otra vegada casi quinientos percima de la media–, y, tres Castiella y Lleón, la segunda a la qu'un porcentaxe más altu del so presupuestu-y marcha en salú, un 37,8 per cientu.

La posición aventayada reproduzse nel sector de los servicios sociales, col tercer desembolsu per cápita más altu –482 euros, namás peor que Navarra y La Rioxa– y el porcentaxe más altu del presupuestu destináu a esti fin, un 9,4 per cientu, anque'l Principáu ye tamién la cuarta rexón na que menos s'increementó esta variable ente 2019 y 2021 –un 5,72 per cientu– y baxa les sos prestaciones sobremanera, de forma ostensible, cuando lo que se mide ye'l cargu parcial de les polítiques educatives. Sal a 880 euros por asturianu y añu, la tercer factura más baxa del conciertu nacional, solo meyor que les de Cataluña y Madrid y bien per debaxo de la media española de 963. Lleva la segunda proporción más menguada de los presupuestos autonómicos –un 17,2 per cientu– y apenes creció poco más d'un puntu perriba de la media, un 11,3 por cientu, dende l'añu previu a la pandemia.

En xunto, l'acumuláu de los trés ingredientes de les polítiques sociales progresaría dende 2019 en 273 millones d'euros y en casi un nueve por cientu, cerca de dos puntos porcentuales más que la media nacional nun contestu de meyores xeneralizaes nel que namás Madrid, Cataluña y Murcia amenorgaron estes partíes tanto en cuantía como en porcentaxe del so presupuestu total. Acordies con esti analís, los trescientos euros per capita que creció la inversión d'Asturies no social dende l'españíu de la pandemia son el séptimu valor más altu del conciertu nacional en términos absolutos, pero'l Principáu ye tamién la segunda rexón española na que más menguó dende 2019 el porcentaxe del presupuestu que peracaben estes partíes nes cuentes autonómiques. Pese a la medría conseñada nes cifres absolutes, el pesu relativu del gastu social baxa y pasó del 71 al 64 per cientu pa configurar el retrocesu porcentual más acusáu d'España si se salva'l de la Comunidá de Madrid. Esi 64 sigue siendo, sicasí, el tercer porcentaxe más altu d'España, solo superáu polos de Murcia y Castiella y Lleón y supera por muncho la media nacional del 58,5.