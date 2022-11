Un percorríu a 65 años de fotografía, de 1958 a 2017, al traviés de cerca de 350 semeyes. La muestra "Retrospectiva" avera en Xixón, nel Antiguu Institutu y hasta'l 29 de xineru del próximu añu, el trabayu fotográficu de Lee Friendlander. "Ta consideráu'l fotógrafu vivu más importante del sieglu XX", recalcó Carlos Gollonet, comisariu de la muestra qu'entamen la Fundación MAPFRE y la Fundación Municipal de Cultura de Xixón.

L'espectador va poder somorguiase nes distintes etapes creatives y los sos distintos proyectos, como, por casu, les instantánees tomaes n'España nos años sesenta. O les rellacionaes col jazz. "Naquella dómina naide vivía de la fotografía, a él apasionábalu'l jazz, hai una conexón interesante cola fotografía frutu de les sos incursiones", cuenta Carlos Gollonet.

Nesa primer parte de la esposición, Friendlander "ruempe con tolos xeitos de representación de la realidá", esplica'l comisariu de la muestra, que tamién rescampla la serie "American moment" y la so capacidá pa incluyir elementos que "interfieren na imaxe, que podríen pasar desapercibíos, pero que tienen muncho sentíu, l'encuadre ye precisu y perfectu".

Más p'alantre, la so trayectoria llevólu a retratar la semeya familiar, los paisaxes americanos y otra serie de personaxes, baxo'l so sellu únicu y siempre tresmitiendo "la so mirada más próxima a la realidá". "Delantre de les sos fotografíes siempre tenemos la seguridá de que son modernes y ruempen cola tradición", resalta Gollonet.