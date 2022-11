El sector naval asturianu llogró asitiar nel cumal y nun quier posase. Los grupos Armón y Gondán, qu'atropen más de la metá de l'actividá de fabricación de barcos n'España y tán enfocaos al mercáu esterior, tienen planes d'espansión p'atender la creciente demanda de buques. Tán ampliando la capacidá de les sos instalaciones y tán embarcando en nueves operaciones de compra d'astilleros. Asturies ye una potencia naval n'espansión.

Según destaca la Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei), la "escelente situación de la industria naval" ta calteniendo en númberos positivos l'índiz de producción industrial d'Asturies magar los estrechones nes cadenes de suministru, los efectos de la inflación y les paraes de fábriques pol preciu de la enerxía y la contracción de los mercaos.

Almudena López del Pozo, conseyera delegada de la patronal de los astilleros privaos Pymar, destacó la selmana pasada na presentación del proyectu estratéxicu pa la recuperación y tresformamientu económicu (PERTE) del naval, qu'al zarru del primer semestre del añu los astilleros españoles teníen 64 buques en cartera por un valor de 1.900 millones d'euros y que van xenerar 15 millones d'hores de trabayu . Fontes de la Conseyería d'Industria del Principáu precisaron que d'esos 64 buques, 38 correspuenden a Armón y Gondán, lo que da una idea del dominiu asturianu del mercáu .

López del Pozo rescampló que'l naval español ta a la cabeza n'Europa na fabricación de buques de sofitu pa la enerxía eólica marina y pa la acuicultura, y que nesos dos segmentos ocupa la segunda y tercer posición a nivel mundial. Pela so parte, la ministra d'Industria, Reyes Maroto, destacó que'l sector naval español tamién ye una potencia na fabricación de buques d'investigación marina. Nesos trés segmentos –el de los buques "off shore", les granxes piscícoles y los barcos oceanográficos– los astilleros asturianos son referentes, anque tampoco desdexen el so caladeru tradicional de los barcos de pesca y cada vez tienen más pesu na fabricación de barcos de pasaxeros con propulsores de baxes emisiones. Ello ye qu'Armón acaba d'entamar la construcción de nueve ferris rápidos pa la compañía italiana Liberty Lines que garanticen carga de trabayu hasta 2026 y constrúi otros dos grandes ferris pa la naviera española Baleària, mentanto que Gondán ta fabricando diez ferris eléctricos pa la empresa portuguesa Transtejo.

Les operaciones de compra

La capacidá de producción de los grupos de construcción naval asturianos viose enchida pola demanda. Armón y Gondán, con situaciones financieres saniaes, llanzáronse a la compra d'astilleros pa resolver al curtiu plazu la necesidá d'aumentar capacidá productiva. Los dos astilleros asturianos puxaron esti añu pola compra de Hijos de J. Barreras, el mayor astilleru priváu d'España y que ta allugáu na ría de Vigo. Armón llogró quedase coles instalaciones. La operación cerró'l pasáu mayu por un importe de 14,7 millones.

Cinco meses dempués de la compra, l'astilleru vigués yá tien trés barcos en cartera y Armón retomó conversaciones pa siguir creciendo. En 2017, los directivos d'Armón caltuvieron contactos coles autoridaes de la provincia arxentina de Chubut en relación al vieyu astilleru de Comodoro Rivadavia, al que se lu quier volver a dar vida. A principios d'esti mes, les conversaciones volvieron entamar coincidiendo col entamu inminente d'un procesu de llicitación p'axudicar l'astilleru. Armón construyó bona parte de los barcos conxeladores de la flota qu'opera n'Arxentina.

Pela so parte, Gondán nun lo dexó pa prau depués del intentu fallíu por quedase con Hijos de J. Barreras. L'astilleru con sede en Castropol ye agora finalista na puya por otru astilleru vigués, Metalships & Docks, la división de construcción y igua de grandes buques del grupu Rodman, que nos últimos años especializárase en barcos "off shore", el principal nichu de negociu de Gondán. L'astilleru asturianu tuvo qu'esviar al vascu Balenciaga la construcción de dos buques de sofitu a parques eólicos marinos pa Noruega por falta de capacidá nel so astilleru de Figueras, en Castropol. Gondán ta ampliando eses instalaciones y tramita una segunda fase. Amás, acaba de poner en serviciu una nueva rampla de botadura nel so otru astilleru, el del muelle sur de Castropol, na llende con A Veiga.