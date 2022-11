"Tres tigres por un trigal" ye una de les microexposiciones sobre mesa que pueden vese nel Muséu Evaristo Valle de Xixón, hasta principios d'avientu. Trátase d'una composición de diez ilustraciones al cargu de la pintora Josefina Junco, que ponen imaxe y color al poema infantil de Francisco Álvarez Velasco que da nome a la esposición.

El volume –editáu por Impronta n'asturianu y castellán– vio la lluz en 2018 y yá foi espuestu na Galería Cornión. Agora, años más tarde, el Muséu Evaristo Valle ye l'espaciu nel que dambos artistes vuelven poner en valor la so obra collaborativa. "Cada vez ta más de moda acompañar los testos con imaxes, por que nun queden tan secos", comenta Francisco Álvarez Velasco , en compañía de Josefina Junco. Y ye que los dos artistes yá coincidieron na so etapa como docentes de Llingua y Lliteratura , nos institutos xixoneses de Xovellanos y Doña Jimena, respectivamente. "Visitando les mios esposiciones diose cuenta de qu'el so tipu de poemes encaxaba col mio estilu artísticu", señala la pintora .

Na muestra pueden apreciase les diez ilustraciones orixinales al llau del llibru . Tán iguaes –a lo llargo de dos meses– n'olios sobre papel d'algodón fechu a mano. Donaes toes elles de recién pola so creadora al Muséu Evaristo Valle . "Francisco diome un sentíu de llibertá absolutu pa escoyer les imaxes que pa mi foi fundamental. La so poesía tresmíteme muncho y abúltame mui valioso", comenta Josefina Junco, que rescampla la necesidá de que los versos xeneren emociones pa poder entamar una creación artística como la qu'ella realizó . "La naturaleza xuega un papel fundamental y pa mi ye bien importante. Resultó un trabayu altamente gratiticante", reconoz la pintora .

Dambos artistes dexen la puerta abierta a más collaboraciones, yá que ven con bonos güeyos el tándem ente la creación pictórico y lliterario , al so xuiciu , cada vez más demandada nes redes sociales.