La pensión media de xubilación n'Asturies aumentó en 146,1 euros na última década: de los 1.358,3 euros rexistraos n'ochobre de 2012 a los 1.504,4 euros del mes pasáu, según los datos de la Seguridá Social. Pero, anque la rexón siga siendo la segunda d'España coles pensiones más altes (detrás del País Vascu), la medría porcentual nos postreros diez años, del 10,76%, foi inferior a la de la media nacional, del 12,53%. Ello ye que la xuba foi mayor en diez comunidaes autónomes y na ciudá de Ceuta .

¿A qué debe esi menor crecimientu relativu? Una de les razones ye'l fallecimientu d'antiguos trabayadores de la minería, que percibíen pensiones elevaes por cuenta de la peligrosidá y tosicidá de les sos condiciones de trabayu. Eses retribuciones, sumaes a les de la industria, contribuyeron a que la paga media de xubilación n'Asturies fuera tradicionalmente de les más cuantioses del país.

De los cerca de 271.300 asturianos que cobren una pensión (d'incapacidá, xubilación, orfandad, viudedá…), 181.300 son xubilaos. Y, d'éstos, poco más de 20.000 proceden del sector mineru. Les sos pensiones revalorizáronse nestos diez años, pero non tanto como la media española en términos relativos. Asina, si un ex mineru asturianu cobraba de media 2.046 euros n'ochobre de 2012, el pasáu mes d'ochobre percibió 2.534, un 23,8% más. Pela so parte, la pensión media de xubilación minera n'España pasó de 1.919 euros a 2.451, lo que supon una medría del 27,7%. Por casu, n'otra comunidá autónoma de tradición minera, Castiella y Lleón, l'aumentu nuna década foi del 30,2%: de 1.786 euros a 2.327.

Les estadístiques de la Seguridá Social ilustren esti enclín demográficu de la población minera asturiana. En diez años, el númberu de xubilaciones del carbón baxó un 2,8% hasta asitiar el pasáu ochobre nes 20.066. D'otra manera, los xubilaos del réxime xeneral incrementáronse un 9%: de los 166.237 de fai xusto una década a los 181.323 actuales.

Na mesma llinia, ente 2011 y 2021, entrambos dos años inclusive, Asturies rexistró 66.325 altes de pensionistes del réxime xeneral, frente a 55.281 baxes. Esto ye, el saldu netu de xubilaos na década foi de 11.044. Sicasí, si atendemos namás a la minería del carbón a lo llargo de la mesma etapa, el saldu foi negativu: hubo 7.637 altes y 8.252 baxes.

La dinámica ye coherente col iviernu demográficu que carez Asturies. Según l'Institutu Nacional d'Estadística (INE), dende 2010 la rexón perdió 79.842 persones, más que la población d'Avilés. Namás l'añu pasáu perdiéronse 7.293 residentes, una media de venti al día, lo que supunxo la mayor baxada dende 2016.

Y les previsiones pal futuru tampoco son afalagueres: si caltien l'enclín actual, en 2030 Asturies va ser oficialmente la rexón más avieyada de la Unión Europea .