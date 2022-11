El movimientu de torna a Asturies dende l'estranxeru acelérase. L'últimu datu ye de 2021, l'añu posterior al del gran parón del confinamientu y la pandemia, y almite por eso matices na so interpretación, pero conseña que los caminos de vuelta de los españoles expatriaos qu'escueyen como destín el Principáu avérense al so máximu históricu. Según el recuentu recién actualizáu pola Sociedá d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei), l'añu pasáu zarró con 1.216 entraes de persones con nacionalidá española procedentes de fuera del país. Medren en 269 y nun 28 por cientu les del anómalu 2020, pero tamién se recuperen un nivel percima de les 1.153 de 2019 y son el tercer datu de la serie histórica, qu'empieza a cuntar en 2007 y namás atopa dende entós dos precedentes meyores en 2017 y 2018.

Más de la metá de los regresos computaos en 2021 veníen d'América, en total 787 y la mayor parte, 692, procedentes del centru y del sur del continente, pero tamién xuben significativamente los movimientos que parten d'Europa, hasta un total de 346 que degola tolos rexistros anteriores de la estadística. La cuenta complétase con venti tornes dende África, 57 dende Asia y seis dende Oceanía.

Les cifres crecen con altibaxos dende los años posteriores a la crisis de 2008, y obliguen a tener en cuenta qu'una reforma llegal de tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero otorga la nacionalidá española a fíos y nietos d'emigrantes. Tamién el datu de 2021 puede acoyer movimientos retardaos en 2020, pero ufierta información significativa. Amás de pa calibrar la dimensión del movimientu de regresu, el datu y la so medría en dómina recién pueden ayudar a ordenar los ingredientes de la crisis demográfica d'Asturies, cola so tasa de fertilidá a lo cabero d'Europa –namás Canarias empeora la so media de 0,9 fíos por muyer– y el so saldu migratoriu manifiestamente ameyorable y a les clares insuficiente, pero asitiáu en cifres qu'inda suelen ser positives. La resultancia de los intercambios de población con otros territorios afitóse tamién como un talón d'Aquiles d'impactu recurrente na demografía asturiana, pero la so incidencia entá nun puede comparase cola de l'aguda crisis de natalidá.