Dende la so casa de Borines (Piloña) hasta Ribeseya, a pie. A los sos 66 años, l'inglés Mike Bent percorrió esti día los 37 kilómetros que separen so casa del centru de salú ribeseyanu, onde taba citáu pa poner la cuarta dosis de la vacuna contra'l covid. Bent tien coche, pero quixo facer el trayectu andando pa reivindicar que se tenga en cuenta la imposibilidá de munches persones de la zona rural pa movese les decenes de kilómetros que dixebren les sos localidaes de los puntos de vacunación, nesti casu'l centru de salú de Ribeseya .

L'inglés lleva afincáu n'Asturies dende finales de los años ochenta del pasáu sieglu, dempués de vivir en dellos sitios del mundu. Esti día entamó la so particular protesta un poco primero de les ocho de la mañana. Travesó l'altu de La Llama pa llegar a Colunga y siguió escontra'l conceyu ribeseyanu, onde pasó per San Esteban y garró la carretera de San Pedro hasta aportar al so destín alredor de les 17.50 hores. Realizó paraes en Colunga, en Berbes y na playa de Santa Marina.

Bent considera que les autoridaes sanitaries nun cuenten que munches persones de la contorna son mayores, nun tienen vehículu propiu o tienen qu'asumir viaxes en taxi, porque tampoco les combinaciones y horarios del tresporte públicu faciliten les coses. "Faigo esto pa defender la zona rural, que cada vez pierde más xente. Hai persones que nun pueden viaxar porque tán trabayando, son mayores o nun tienen forma de llegar si nun ye pagando un taxi", comentó l'inglés afincáu en Piloña, qu'estudió Xeografía y fixo un doctoráu en Tresportes. Agora, collabora con una prestixosa revista internacional especializada en tecnoloxía ferroviario.

De les cuatro vacunes que Bent punxo dos fueron en L'Infiestu y dos en Ribeseya, una d'elles nel polígonu de Guadamía. Afirma que, mesmo que se fai n'otros llugares del mundu, equí podríen habilitase más puntos de vacunación. "A les aldees podríen mandase les dosis necesaries pa completar la vacunación de los vecinos", defende .

Desque empezó la vacunación, Bent diz conocer delles situaciones "irracionales". "Nun tien sentíu cuando cualquier sitiu puede habilitase como zona de vacunación. En Gran Bretaña utilizáronse ilesies, en Xapón la xente vacunóse nel so conceyu y equí siguen obligando a viaxar 50 o 60 kilómetros. Creen que toos tenemos accesu a un coche, a una persona que nos lleve o dineru pa garrar un taxi", concluyó l'inglés, yá cola vacuna puesta .