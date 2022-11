L'intérprete asturianu Rodrigo Cuevas publicó nes últimes selmanes trés temes en collaboración con trés artistes de sonadía : Zaraha, Rozalén y iLe. Con Zahara'l cantante crez col tema "Dolores", onde interpreta una copla de l'artista llevándola al so terrén. Ún de los llanzamientos de mayor ésitu foi'l fandangu "Te quiero porque te quiero", una declaración d'amor interpretada de mancomún con Rozalén, cómpliz y amiga de Cuevas. "Cuando te miro", pela so parte, ye un tema contemporaneu y clásicu na que ye la primer collaboración del artista al otru llau del Atlánticu, cola artista iLe. Nél, dambos cantantes fúndense nun tema enllenu d'intensidá y que plasma. Cuevas sigue la so esitosa xira per Francia que lu va llevar nos próximos meses a tocar en Brest, Lyon, Marsella, Paris, y a finales d'esti mes va entamar el procesu de grabación del so tercer trabayu .