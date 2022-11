Salvador Ondó, emperador del culete . Esti guineanu afincáu n'Asturies dende fai 28 años convirtióse nel echador más galardonáu de la hestoria del campeonatu d'escanciadores de sidra en confirmando'l so quintu títulu el domingu pasáu en Les Arriondes, rompiendo asina l'empate a cuatro entorchaos que caltenía col xixonés Pablo Costales. Amás, Ondó, maestru escanciador de Tierra Astur, ye'l primer echador que consigue ganar nuna mesma temporada les trés grandes prebes del circuitu asturianu, como son el Festival de la Sidra de Nava , el Festival de la Mazana de Villaviciosa y la Fiesta de la Sidra Natural de Xixón.

Tres el guineanu , el podiu del campeonatu d'Asturies de 2022 complétase, nesti orde, con Jorge Vargas, de la xixonesa Sidrería La Montera Picona de Ramón, y Wilkin Aquiles, de L'Avenida, tamién de Xixón.

"Ye un arguyu", reconoz Ondó sobre un trunfu que -y fai especial ilusión tanto pol fechu d'asitialu a la cabeza del ranking de campeonatos d'Asturies como porque llegara depués de vencer nos certames más prestixosos de la rexón. Sobre'l secretu pa echar el meyor de los culetes, el guineanu apunta como clave "espurrir el brazu y llograr cortar el chisgatu arriba, na botella".

L'escanciador de Tierra Ástur ta dispuestu a participar nel campeonatu d'Asturies del añu que vien, magar reconoz que repitir trunfu nun va resultar cenciello. A la gran competencia, na que destaquen figures como el dominicanu Wilkin Aquiles, axúntase la dificultá que pa un profesional de la hostelería supon presentase nes meyores condiciones a concursos que, nel so mayor parte, celébrense pel branu, cuando más actividá hai nes sidreríes. "Nun ye fácil, porque munches vegaes tas cansáu de trabayar y ye complicao hasta concentrase", afirma Ondó, que defende una especialidá profesional pal escanciador dada la so importancia pa un bon serviciu de la sidra

Nacíu en Malabo en 1981, el pentacampeón d'Asturies d'echadores aportó a Asturies con 13 años, instalándose en La Pola L.lena cola so madre y la so hermana pequena. Fixo los sos primeros tientos cola sidra d'adolescente y, adulces, foi apolazando l'estilu tomando como base'l decálogu del escanciador publicáu pol navetu Constantino Ovín (Tino el de la Barraca) y reparando nel exemplu de peracabaos maestros. En 2014 llogró la so primer victoria en Nava, abriendo asina un impresionante palmarés qu'engorda agora col quintu campeonatu rexonal, daqué que naide llograra y que lu confirma como ún de los más grandes escanciadores de la historia, nuna nómina na que s'alcuentren figures de la talla de Constantino Ovín, Tinu el Roxu, Olegario García , Aladino Ardura, Aquiles o Costales.

Les victories d'echadores nacíos fora d'Asturies y d'España nos principales concursos d'escanciadores convirtiéronse en daqué habitual. El primer foranu que ganó un certame de prestíu foi l'holandés Lordy Van der Burg, quien, contra tou pronósticu, impúnxose a tolos favoritos nel festival de Nava de 2002.