Los mapes d'España van reconocer el topónimu "ría del Eo". Tres una llarga y polémica llucha ente'l Principáu y la Xunta de Galicia, finalmente hai resolución definitiva: los nomes "ría de Ribadeo" y "ría del Eo" van poder convivir n'igualdá de condiciones. Entrambos dos van tener rangu oficial y van tar presentes nes informaciones cartográfiques.

El nuevu informe del Ministeriu de Tresportes, Movilidá y Axenda Urbana remata un llargu procesu qu'entamó en 2019 cuando'l diputáu popular Álvaro Queipo llevó a la Xunta Xeneral del Principáu d'Asturies la propuesta, que foi aprobada por unanimidá. Magar que na marxe asturiana del estuariu ye común referise a la ría como "ría del Eo", en Galicia nun aceptaben esta versión. Mesmo la Xunta que la diputación de Lugo y el Conceyu de Ribadeo apurrieron informes pa intentar documentar non solo la validez histórica del topónimu "ría de Ribadeo", tamién el so rangu cimeru al respeutive de "ría del Eo". N'Asturies, les voces siempre fueron discordantes. Estudiosos de la materia y los gobiernos de Castropol y A Veiga, a los que baña la ría, siempre defendieron a estazón el topónimu asturianu. Foi la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu la encargada d'emitir dellos informes sobre'l so usu común y la so validez histórica .

El penúltimu informe que s'emitió al respeutu proponía facer oficiales dambos topónimos, pero había una salvedá: na cartografía apaecería namás "ría de Ribadeo". N'alegando'l Principáu d'Asturies, l'Institutu Xeográficu Nacional (IGN), dependiente del Ministeriu de Tresportes, Axenda Urbana y Movilidá, sofita los argumentos del gobiernu asturianu respectu a la reconocencia de la oficialidá y usu del topónimu "ría del Eo". Como esplica'l Principáu, la resolución, del pasáu 15 de payares, "otorga al topónimu ‘ría del Eo’ el calter de nome alternativu, esto ye, col mesmu nivel d'oficialidá y usu, que ‘ría de Ribadeo".

"El dictame del Institutu Xeográficu Nacional pon fin al llargu alderique sobre la denominación de la desembocadura del ríu Eo", destaquen fontes de la Conseyería de Cultura. "Na práctica, la decisión va suponer la inclusión de dambos topónimos en toles bases de datos xeográfiques y cartográfiques producíes poles alministraciones públiques integraes nel Sistema Cartográficu Nacional", añeden les mesmes fontes.

A lo llargo del procesu alministrativu, según recuerda'l Principáu, l'Institutu Xeográficu Nacional pronunciárase nos mesmos términos respecto al topónimu "ría del Eo" a finales de 2021. Nesi momentu un defectu de forma echó p¡atrás el dictame, como defendía la Xunta de Galicia .