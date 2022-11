La esguilada de precios de los alimentos n'Asturies sigue y nesta ocasión la culpa nun ye de la enerxía, que nel últimu mes abaratóse más d'un 13%. Los alimentos y les bebides non alcohóliques xubieron n'ochobre nel Principáu'l 2,3% al repeutive del mes anterior y axunten una xuba añal del 14,6%. En dellos productos básicos, la xubida ye espectacular. L'azucre encarecióse'l 58%, la lleche'l 25% y los güevos el 24%. Son los ingredientes d'un socorríu flan caseru que'l so preciu ponse peles nubes.

L'Institutu Nacional d'Estadística (INE) publicó esti día l'Índiz de Precios de Consumu (IPC) d'ochobre, qu'a nivel nacional asitia nel 7,3%, más d'un puntu y mediu per debaxo de la tasa rexistrada en septiembre por cuenta de les baxaes del preciu de la eletricidá –y en menor midida del gas– y del vistíu y el calzáu, que la so evolución añal a la baxa débese a que l'aumentu de los precios pola entrada de la nueva temporada ye más moderáu que n'ochobre de 2021. Pela contra, los alimentos y les bebides siguen cola so esguilada de precios y la tasa añal asitia nel 15,4%, un puntu perriba de la del mes pasáu y la más alta dende l'empiezu de la serie del INE en 1994.

N'Asturies, l'IPC d'ochobre asitió nel 7,4%, una décima percima de la tasa nacional y 1,6 puntos menos que'l mes pasáu. Sicasí, mesmo que pasa nel restu d'España, los precios de los alimentos y bebíes non alcohóliques siguieron n'ascensu y la tasa añal asitió nel 14,6%, ocho décimes per debaxo de la media nacional.

Los diez alimentos que más xuben n'Asturies son l'azucre (58,4%), la lleche (25,4%), los güevos (24,2%), les llegumes y hortalexes fresques (24,1%), los productos lácteos (19,3%), los aceites y grases (18,9%), los cereales y derivaos (18,7%), les frutes fresques (16,3%), el pan (15,9%) y la carne d'ave (15,5%). En tolos casos son productos básicos que tán en toles cestes de la compra. Afecten a toles persones y n'especial a les más vulnerables, qu'en teoría son les que dediquen mayor parte de los sos ingresos a la compra d'alimentos básicos.

La Fundación de Caxes d'Aforros (Funcas) espera un repique de la tasa d'inflación xeneral en payares y cuenta con que la media d'esti añu va ser del 8,6% y la de 2023, del 4,7%.