Marina Duarte Santos pintó y pintó y espeyó nel so mural d'una fachada de la cai Azcárraga l'espíritu qu'entá pervive nel Fontán, onde dende va décades homes y muyeres del campu alleguen a vender los sos productos. L'artista portuguesa tien llevao a la enorme paré una fotografía de Francisco Ruiz Tilve, fechada en 1968. Axuntó-y color y d'ehí surdió la entruga. ¿Quién yera aquella muyer que representaba a tantes trabayaes verduleres? El boca a boca y les redes sociales ayudaron a resolver ún de los mayores misterios de toles ediciones que lleva celebraes Parees, el festival de muralismu urbanu qu'entama la Fundación Municipal de Cultura: trátase de María Jovellanos García, yá finada .

La so nieta, Isabel Santos Villanueva, foi la que, al saber de la iniciativa, compartió la so identidá. "Mio güela nació en L.levinco, un pueblu del valle del ríu Ayer. Dende ellí vieno a Uviéu a trabayar y púnxose a vender na plaza. Mio madre siguió col puestu y agora, yo veo el mural tolos díes cuando vuelvo de trabayar", apunta la so nieta .

Madre soltera y col so home na cárcel, la historia de María Jovellanos bien merez enguapecer fachaes. "Tuvo qu'arreglase ella sola con un neñu. Amás, pasólo permal porque a mio güelu metiéronlu na cárcel na Guerra Civil", añede Santos.

Una obra llena de detalles, onde hai coses fáciles d'identificar: como mazanes o báscules, de modelos antiguos, metálicos y blancos. Tamién los edificios vieyos de la plaza y una columna orixinal en primer planu, de les que solo queden unes poques alredor del restorán Casa Ramón.