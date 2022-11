Crióse ente madera de pládanu centenario de Bosnia, abetos d'Italia, arcos, violinos y violonchelos, nel taller de Diego del Valle, luthier pero tamién el so padre y maestru, del qu'aprendió l'oficiu y col que comparte pasión y oficiu. Andrea, la pequeña de los Del Valle Schudtz llega "pisando fuerte", asegura so padre. Y ye que llevar una medaya de bronce nel certame por excelencia de la luthería nun ye obra menor. "Acabar una pieza que fixisti coles tos propies manes ye mui prestoso", indica Andrea del Valle, que fue quien a metese ente los trés meyores con una viola bautizada como "La Santina", un homenaxe a Asturies.

El concursu Pisogne celebráu en Cremona, trubiecu de la luthería, allugó en mayu a cerca de 600 participantes, una competición qu'axunta a manes que fabriquen "xoyes de madera a partir de tueros d'un metru y 20 centímetru de diámetru", indica l'artesanu. Sicasí, el camín al bronce nun tuvo escampláu d'estorbises: 7 meses de trabayu, dedicación y autoesixencia, acompañada del sabiu conseyu del maestru, que lleva media vida consagrada a la luthería, fixeron qu'Andrea del Valle, con namás 20 años, se fixera un sitiu ente veteranos. "Siéntome la pequeña d'esti mundu. La mayoría de luthiers son de la edá del mio padre", apunta la rapaza, quien con 16 años tuvo claro que quería siguir cola tradición familiar, daqué que pilló por sorpresa al so proxenitor. "A mio padre plasmólu que siguiera los sos pasos. Ye daqué que te tien que gustar y non a tol mundu-y presta pero a mi, ver el resultáu de daqué que fixi coles mios manes, cola mio cabeza, ye una satisfaición bien grande", añede la moza.

Superase a sí mesma y midise colos meyores yera'l pruyimientu de del Valle y, siguiendo'l conseyu del so padre , decidió llanzase a l'aventura. "Ella quería saber hasta ónde podía llegar y la meyor manera pa poder facer daqué bien ye saber qu'hai otru que puede facelo meyor que tu. Por eso l'afalé pa que se presentara al concursu", esplica'l maestru qu'encontáu na so propia esperiencia, frutu de la so trayectoria y de participar hasta en cinco certames distintos, refugó una primera viola fabricada pola so fía. "Cuando la terminó díxi-y que nun me gustaba, que nun yera pal concursu. Ella aneciaba, pero yo sé lo que'l xuráu busca. Encamentéla que la rehiciera y entós presentamos el nuevu instrumentu. El final nin lo imaxinábemos", asegura'l luthier.

Un branu de tour per reconocíes ciudaes d'Italia, xunto a los instrumentos ganadores del concursu punxo'l broche d'oru a una esperiencia inolvidable pa la rapaza, que yá suaña cola so próxima pieza: un violonchelu. "Inda nun fixi nengún, ye un instrumentu más grande, asina que ye un retu, pero voi dir a poco y a poco", afirma .

Perfección y curiar hasta el detalle más pequeñu son dellos de los requisitos que l'esixente xuráu demanda a los participantes, valores que Diego del Valle tresmite a la so fía acaldía nel so taller. Un templu a la música allugáu nel númberu 35 de la cai Azcárraga, n'Uviéu, d'onde salieron pieces dedicaes a la princesa Leonor o instrumentos tocaos por virtuosos como'l violista ovetense Jesús Rodolfo, quien cumplió'l suañu de tener una réplica d'una viola palatina gracies al luthier.

Cola de cartílagu d'esturión, barnices fechos a mano con resina d'ámbare o maderes exótiques como'l pernambuco, son la matería prima que remanen padre y fía, que comparten espaciu y oficiu pero tamién almiración mutua. "Ye un trunfu de los dos, de mio padre y míu. Gané gracies a él a tolo qu'aprendí al pie d'él", sorraya la moza que'l so maestru nun duda en destacar l'esfuerzu qu'hai detrás de la fazaña. "Ganó por ella, dedicóse por entero. Inclusive, l'instrumentu consiguió una mención d'honor a l'acústica".

Curiar cada detalle al máximo, ameyorar hasta consiguir un resultáu dignu de los oyíos más esixentes, d'aquellos qu'alleguen a escuchar al instrumentu, esi qu'en casa de los del Valle lleven trabayando a lo llargo de décades. Del güelu, Pavel Schudtz a la nieta Andrea del Valle . Tercer xeneración de luthiers que garanticen la continuidá de la saga. "El futuru ta aseguráu", esclama so padre .