El diseñador y espertu en comunicación gráfica Juan Jareño (Xixón, 1968) almite que pocos proyectos profesionales entamó na so llarga carrera profesional tan singulares y gratificantes como'l qu'encaró a principios d'esti añu. Jareño, al que Xixón-y debe les "lletrones" del puertu y al que la Fundación Princesa d'Asturies recurre se siguío, recibió a principios d'esti añu un "encargu estrañu" de l'axencia de comunicación madrilana "Prodigioso Volcán", daqué asía como: "Hai un veceru que quier facer daqué y nun sabe qué ...", hasta que se sentaron a la mesa. Eso ye un dicir, porque toles xestiones fixéronse por videoconferencia y l'intercambiu de documentación realizóse telemáticamente o por mensaxería. Juan Jareño afayó entós que'l misteriosu veceru yera la Fundación Felipe González, que quería facer un regalu especial al expresidente pol so 80.º cumpleaños, el pasáu 5 de marzu, y de camín polos sos 60 años de militancia socialista y pol 40.º aniversariu del trunfu socialista nes elecciones xenerales de 1982.

A Jareño costó-y facese col proyectu, tuvo a puntu de refugalu porque nun acababa de visualizar la primer idea que-y presentó la Fundación Felipe González. Afortunadamente llegaron a entendese y el resultáu foi un llibru-oxetu , "Felipe González, atles biográficu y documental", apináu de semeyes y documentación en versión facsimilar –sacante nel exemplar reserváu pal expresidente, nel que se procuró incluyir tolos documentos orixinales que fuera posible .

Fíxose una tirada de cien llibros. La edición, complexa y minuciosa, realizóse íntegramente n'Asturies, en Cízero Digital, que tien la so sede nel polígonu de Silvota. Nel interior de cada tomu, entamáu n'ocho capítulos –"Primeros años", "Mocedá", "Militancia", "Presidencia", "Gobernar", "Europa", "El mundu" y "El legáu"–, van encartaos curioso, suxetos con clips y titulaos coles etiquetes de la Dymo, el carné escolar de Felipe González, un exame de Derechu, polaroids de delles de los sos momentos decisivos, pegatines de la Expo-92, sellos conmemorativos, recortes de periódicu... Tamién unes fueyes de bonsái, que'l Presidente afayó en Xapón y que s'aficionó a curiar, y un sobre con oriéganu, qu'al so cultivu paez ser que dedica agora la so atención.

Juan Jareño foi testigu del tresformamientu d'España so la Presidencia de Felipe González, un políticu al qu'empezó respetando y al qu'acabó almirando. "Camudó la vida de munches families de clase obrera y trabayadora; ensin él yo nun pudiera estudiar Belles Artes con una beca, quiciabes los mios güelos nun tuvieren una pensión", cavilga. El diseñador xixonés acabó por facer de so'l regalu que-y encargaron: "Foi pa mi daqué emocional y emotivo, una manera de devolver y agradecer toles oportunidaes que me dio".