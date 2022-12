El 92,2% de los asturianos utilizaron Internet nos trés últimos meses, el 83,8% úsenlu siquier cinco díes a la selmana y el 49,6% fixeron compres per esti mediu nos postreros 90 díes. Son tases inferiores a la media española, qu'asitia nel 94,5%, 87,1% y 55,3%, respeutivamente, según l'Institutu Nacional d'Estadística (INE). Tocantes a la relación cola Alministración pública per vía electrónica, los asturianos tamién queden per detrás: el 77,3% usaron dalguna web o aplicación de les alministraciones públiques frente al 79,7% como promediu n'España, y la media de contactu foi del 2,5% cuando'l promediu ta nel 3%.