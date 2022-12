El "Busindre Reel" del gaiteru maliayés José Ángel Hevia volverá sonar n'Italia nun escenariu principal. El del Auditorium Conciliazione de Roma, onde'l próximu 17 d'avientu va tener llugar el Conciertu di Natale qu'entama El Vaticanu. Per cuarta vegada los organizadores volvieron cuntar col músicu asturianu pa la so clásica cita navidiega, que tamién va axuntar a grandes voces nacionales ya internacionales, ente elles la de José Carreras. Trátase d'un conciertu con fines solidarios que, amás, retresmítese pa tol país pel Canale 5. Na so edición númberu XXX el Conciertu di Natale del Vaticanu vuelve tener como artistes convidaos a grandes voces internacionales del pop, el rock, el soul, el gospel o la llírica. La invitación al asturianu tien muncho que ver cola so calidá musical, pero tamién col fechu de que los soníos de gaita identifíquense muncho n'Italia coles fiestes navidiegues. Hevia tien grandes vivencies relacionaes a esti conciertu, que n'ocasiones anteriores permitió-y conocer, n'audiencies previes al recital, a Juan Pablo II , a Benedicto XVI y al Papa Francisco .