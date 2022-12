Cultura resolvió l'espediente que declara como Bien d'Interés Cultural la villa romana d'Andayón o de La Estaca, en Les Regueres. Casi diez años dempués de que s'incluyera nel inventariu del Patrimoniu Cultural d'Asturies, y más de 60 años de magar unes obres na carretera atoparon el primer afayu, agora álzase'l so nivel de protección, vistes los sos singulares característiques.

Según los equipos arqueolóxicos que trabayaron nel allugamientu en socesives campañes, la villa romana d'Andayón o de La Estaca, ente los pueblos del mesmu nome, ye un asentamientu de dómina romana constituyíu por un edificiu residencial y otros edificios secundarios que se construyeron na so redolada. Y esa villa romana podría tener "el mayor y más ricu repertoriu decorativu de toles villes romanes qu'hasta'l momentu fueron documentaes n'Asturies". L'edificiu residencial, el principal de los alcontraos hasta el momentu , tien una planta calculada de 700 m², de los que s'escavaron 120 aprosimao y tenía una organización zarrada nuclear alredor de dos patios; y tan conseñaos dos mosaicos decorativos que son un espectáculu. Los edificios secundarios pueden ser les edificaciones apegaes pal recréu como los espacios termales o les construcciones productives. La inscripción como BIC –a falta de que se remate'l tiempu de recursu– va permitir que se tomen precauciones pal so caltenimientu y la de la so redolada, con llimitaciones a les intervenciones urbanístiques na zona.