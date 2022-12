Nuna humilde casa de Porceyo finaba va 40 años Alfonso Camín, galardonáu como fíu predilectu y poeta d'Asturies. Morría a los 92 años y colos mesmos apuros económicos que tuviera siempre, pero dexando un legáu casi inasumible de más de cien publicaciones y una historia vital de novela que, cuatro décades dempués, abulta que corre riesgu d'esleise. Esti día, ún de los colectivos que más defendió la figura de Camín nos últimos años, l'Atenéu Republicanu, celebró un homenaxe al poeta nel campusantu de Porceyo, onde reposen los sos restos. "Entá güei ye una figura a reivindicar, como asturianu exiliáu y como periodista y escritor, foi un exemplu a siguir en munches de les sos facetes", defende Alejandro Villa, presidente de la entidá.

Camín nació en 1890 en Roces, nel barriu de la Peñuca. Fíu de llabradores, dexó siendo entá neñu los estudios pa trabayar y llueu vio que la so única opción, como la de tantos mozos de la so xeneración, yera travesar l'Atlánticu. Marchó pa Cuba con 15 años namás, en teoría a trabayar como dependiente, pero'l so primer poemariu , "Adelfas", yá asoleyó en 1913. Llogró facese un sitiu na prensa local y acabó por ser ún de los corresponsables más prestixosos de la so quinta, collaborando en medios como "Diario de la Marina". Esti mediu mandólu de vuelta a España pa cubrir la I Guerra Mundial dende Madrid, y dende la capital entamó una esguilada lliteraria –daquella yá publicara cuatro llibros– na que casi siempre se tuvo solo a él mesmu como aliáu. Cuenta Milio Rodríguez Cueto, editor de les memories del poeta : "Él foi autodidacta y fíxose escritor en Cuba. Llega siendo un muertu fame, pero llogra facese periodista y escritor. La so obra ye inmensa y tenía que se publicar él mesmu, porque nenguna editorial diba poder aguantar el so ritmu de publicación. Por eso, foi editor y tamién fundador de delles revistes lliteraries".

Al so regresu a Cuba, acaba envueltu nuna engarradiella –Camín engarrábase bastante– y acaba encarceláu. Cuando recupera la llibertá, fuxe a México, onde acaba de consolidase como autor. Ellí conoz a la so primer esposa y torna a Madrid. Separáronse, y el volvió primero a México y depués a Cuba. Ellí conoció a la so segunda esposa, que traxo tamién a Madrid, y cola que corrió la mesma suerte. Siempre presumió del so ésitu coles muyeres.

Pero la estabilidá atopóla na década de 1930 y na madrilana Rosario Armesto, de la que yá nun volvió separase. Pero nestes feches sí tuvo que dixebrase del so país una vegada más, y esta vegada pa 30 años. De firmes idees republicanes –anque ensin interés pola belixerancia, asina que nunca entendió l'acosu de los nacionales–, garráronlu y encarceláronlu na prisión de L.luarca. "Casi lu fusilen. Escapó de milagru, por unos conocíos que tenía na zona", completa Villa. Yera marzu de 1937. Tenía Camín pa entós 45 años y unes trenta d'obres publicaes.

Nun tornaría yá Camín a Xixón hasta el 25 de setiembre de 1967, pero cuando lo fixo El Musel paecía una fiesta. Bandes de gaiteros, decenes de vecinos y curiosos esperando y un emocionáu Albino Suárez, ún de los sos meyores amigos esperando na primer fila pa da-y un abrazu al poeta nel so camarote. Camín tenía 77 años pero aparentaba cuandu menos una década más xoven, y posó tranquilu delantre les cámares col so sombreru d'ala y la so capa española, con una mano en bolsu y la otra aguantando un puru habanu siempre prendíu. Abultaba que llegaba entós una dómina un pocu más dulce pa Camín, que sí pudo ver en vida dellos homenaxes. El más importante llegó-y en 1979, cuando se lu galardonó como "Poeta d'Asturies", un premiu creáu espresamente pa él y que diba dotáu –quiciabes porque les instituciones sabíen de la so endémica penuria económica– con una pequeña pensión. Finó na pequeña casa rural de Porceyo que-y construyera'l so hermanu Corsino. Foi un 12 d'avientu de1982. Daquella sumiera yá de la vida pública. La so esposa Rosario finaría unos meses depués. Güei, la biblioteca de Roces lleva'l nome del poeta .

Les memories inacabaes

De la descomanada obra de Camín, entiende Rodríguez Cueto que l'ambiciosu proyectu autobiográficu del poeta quiciabes sía güei la so obra más vixente. El xixonés proxectara cuatro tomos de les sos memories de les que llogró terminar y publicar en vida dos, y Rodríguez Cueto, nun proyectu patrocináu pol Conceyu y al traviés del so sellu VTP, reeditó esos dos volumes y llogró rescatar y ordenar los manuscritos que compondríen los dos restantes. Toos usen de títulu un árbol característicu de la tierra na que Camín vivía nel momentu de narrar la so historia. "El primeru, ‘Entre manzanos’, cunta la so infancia asturiana, y pa mi ye un llibru fundamental, una obra que tien de formar parte del canon de la lliteratura asturiana", esplica. Nel segundu , "Entre palmeras", narra la so llegada a Cuba y les miseries que pasa como emigrante. La tetraloxía complétase con "Entre nopales" –pola so etapa en México– y "Entre madroños", nel que cunta la so andadura lliteraria en Madrid. "Ye perinteresante, pero hai que saber lleelu. Tenía una gran imaxe d'él mesmu y dacuando paez que cayía na hipérbole", esclaria ente rises.

En cuanto la so poesía, el tamién poeta y director de la Feria del Llibru Jaime Priede completa : "La poesía de Camín avieyó como avieyó tola retórica del Modernismu, pero tien el pesu históricu de ser, como emigrante a Cuba, el primer poeta que punxo a los negros y a los antillanos nel centru de la so obra".

La figura d'Alfonso Camín tuvo siempre un ecu estrañu. Anque nomáu en vida col premiu "Poeta d'Asturies", creáu espresamente pa él, y siendo nomáu tamién fíu predilectu de la rexón, la so historia nun acabó cayendo nel olvidu pol llabor d'íntimos amigos de so como Albino Suárez, que lleva décades sopelexando'l trabayu del xixonés.