Con 17 años el flamenco llegó a la vida de Takaharu Hashimoto de la mano del so hermanu mayor, que llevó a casa una guitarra española. Agora, con 78 años, caltien la pasión por un arte d'enraigonada tradición nel país nipón. "En Xapón hai 600 escueles de flamenco. Más que n'España", esclama "Taka", como se lu conoz na peña Enrique Morente d'Uviéu.

Tan llamativa ye la so afición poles bulerías, les seguiriyas y les soleares, como la forma na que dexó la so Nagoya natal con 22 años pa pegar el blincu a Uviéu, ciudá onde pasó la Selmana Santa y onde conoció a la so muyer Isabel y madre de la so única fía. Dende esi primer contactu con Asturies, quedó ablucáu pol so paisaxe y la so xente, tanto, que se matriculó un añu na Facultá de Derechu d'Uviéu. Volver a Xapón facía-y falta p'acabar la so carrera, pero ensin escaecer la capital asturiana, ciudá a la que tornó y na que tien la so residencia establecida dende fai 10 años.

Nesta segunda etapa avagó-y realcontrase con una ciudá que siente como de so y a afayar un templu del arte del sur nel norte: la peña Enrique Morente. "Vini por un amigu y dende entós nun dexé d'asistir a les velaes y actos qu'entamen. Vivir el cante y el baille en directu ye lo que fai que la esperiencia te llegue dientro", indica "Taka"

Poco primero de la pandemia fíxose'l so particular bautizu na peña, una especie de familia que recibe a tou curiosu o avezáu na materia ente caxones flamencos, palmes y velada y qu'esta vegada, nun fueron a disimular la so sorpresa al ver entrar pela puerta a un xaponés. "Llamónos l'atención porque'l flamenco ye un arte que n'Uviéu tien pocos adeptos. ¿Por qué-y diba interesar a un xaponés?, recuerda Soledad González, presidenta de la peña.

Trés años dempués, l'aficionáu nipón sigui asistiendo de forma entusiasta a la so cita ineludible col flamenco. "Siempre traigo a daquién, ye un gustu poder compartir daqué que t'apasiona con xente que t'importa", añede "Taka". "Cuando traigo a daquién equí per primer vegada, la percepción que tien del flamencu camuda dafechu. L'últimu amigu col que vini salió de la peña con ganes de volver".

Carlos Montoya, Porrina de Badajoz, María Pagés... Llama l'atención el conocimientu cultural sobre l'universu flamenco que sopelexa "Taka". Sicasí, a pesar de la distancia ente el trubiecu del arte andaluz y Xapón, dambos países comparten un mesmu raigañu. "Nos 60 abrió'l primera tablao flamenco profesional en Tokio, un centru al que pelegrinaben tolos aficionaos al cante y al baille", rellata el xaponés.

L'actu final de la pose nos tablaos recuerda al baille executáu nel teatru kabuki xaponés, daqué que, axuntao al calter universal de la música faen del flamenco un arte que trespasa fronteres. Tantes como'l mesmu "Taka", qu'enantes d'aterrizar n'Uviéu, tuvo cuatro años destináu en Buenos Aires de la mano de Toshiba y onde tamién se namoró del tangu. "Soi un aficionáu al arte percima de too".

El so pasáu como rexente d'una tienda d'antigüedaes en Tokio y la so pasión pola Historia –tien el títulu de comisariu del Muséu Metropolitanu de Tokio– amuesen una vida esperimentada na que'l principal valor foi "ser yo mesmu y tener la capacidá d'apreciar l'arte en toles sos formes", insiste'l xaponés que cunta les hores p'allegar al so templu flamencu.