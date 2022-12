El Principáu financia con 105.000 euros un programa d'ayuda humanitaria a la población afgana desplazada, residente nes provincies de Hilmand, Bahlan y Kunduz, que consiste nel suministru de kits de supervivencia y ta entamáu pola Axencia de la ONU pa los Refuxaos (ACNUR). Esta midida pretende meyorar les condiciones de vida de 1.500 families (unes 10.500 persones) por aciu de la provisión d'artículos básicos domésticos, sanitarios y d'hixene.

La población que va recibir los kits tuvo que fuxir de los sos llugares d'orixe hacia zones más segures pola escasez de recursos económicos y la presión de los conflictos latentes, de cuenta qu'estes persones viven agora n'asentamientos informales en condiciones mui precaries.

El proyectu, sofitáu pola Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu, contempla l'alquisición y distribución de 1.500 kits básicos d'artículos non alimentarios. Caún d'ellos va incluyir trés cobertores, dos lones de plásticu, dos bidones plegables, trés xabones pa llavar la ropa, una cocina de gas, un xuegu de cocina y artículos d'hixene, ente los qu'hai ropa interior femenina, paños hixénicos, xabones y un calderu de metal.

El repartu va facese al traviés de comités de distribución y estructures comuñales próximes a los asentamientos, compuestos na so mayoría por muyeres. Van tener prioridá les afganes, les más perxudicaes nel accesu a los recursos y pola vulneración de los derechos humanos nel so país. Esto va ser esencial por que les muyeres adquieran un papel clave nel repartu, mesmo que mayor responsabilidá y capacidá de decisión, de manera que tean más al tantu nel control de los recursos y vean reforzáu'l so protagonismu .

El proyectu va desarrollase nun contestu d'enormes desafíos, sobremanera pola aplicación del "maharam", introducíu cola llegada al gobiernu de los talibanes l'añu pasáu, qu'obliga a toles muyeres a dir acompañaes por un home en cualquier movimientu o desplazamientu.

L'ayuda va contribuyir a meyorar la situación psicosocial y física de les families, especialmente de les muyeres y les neñes, al incorporar artículos sanitarios específicos como compreses. L'agua llimpio, los aseos básicos y les bones práctiques hixéniques son esenciales pa la supervivencia y el desarrollu. N'Afganistán, les enfermedaes diarréiques son la segunda causa de muerte de los neños menores de cinco años, dempués de les infecciones respiratories agudes. Una de les formes más eficaces de protexer les sos vides ye enseña-yos práctiques d'hixene amañoses, especialmente la llavadura de manes regular con agua y xabón, y garantiza-yos agua potable y saneamientu afayaízos.